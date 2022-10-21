BIST 3.901
DOLAR 18,59
EURO 18,18
ALTIN 970,32
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

KPSS sonuçları bugün açıklanıyor! KPSS sonuçları nasıl öğrenilir ÖSYM sonuç ekranı...

KPSS sonuçları bugün açıklanıyor! KPSS sonuçları nasıl öğrenilir ÖSYM sonuç ekranı...

KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce kişinin katılım sağladığı KPSS sınavlarının ardından sonuçlar bugün açıklanıyor. KPSS sonuçları nasıl öğrenilir? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav sonuç ekranı nasıl görülür?

Abone ol

Ertelenen KPSS sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, KPSS sonuçları için artık saatler kaldı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrasında, KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat belli oldu. İşte KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih.

KPSS Lisans sonuçları bugün açıklanıyor

ÖSYM tarafından ertelenen KPSS lisans sınavı 18 Eylül tarihinde tamamlanmıştı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte sonuç tarihi belli oldu. Buna göre; KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde (bugün) açıklanacak.

KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS sınav sonuç takvimiyle birlikte, 2 Ekim tarihinde yapılan KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuç tarihi belli oldu. Buna göre; KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS alan bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 24-25 Eylül tarihlerinde yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının sonuç tarihi açıklandı. Buna göre; KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko sahasında zorlanarak kazandı
Fenerbahçe Beko sahasında zorlanarak kazandı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Danıştay, FETÖ'den ihraç edilen 178 hakim ve savcıyı göreve iade etti! 'Tazminat ödeyin' dedi
Danıştay, FETÖ'den ihraç edilen 178 hakim ve savcıyı göreve iade etti! 'Tazminat ödeyin' dedi
 Ömer Çelik, kazada yaralanan Binali Yıldırım'ın son durumunu açıkladı! Hayati tehlike olan bir durum yok
 Ömer Çelik, kazada yaralanan Binali Yıldırım'ın son durumunu açıkladı! Hayati tehlike olan bir durum yok
Milli Görüş'ün derin kulisleri! Temel Karamollaoğlu devriliyor, Saadet Partisi 'Altılı Masa'dan kalkıyor
Milli Görüş'ün derin kulisleri! Temel Karamollaoğlu devriliyor, Saadet Partisi 'Altılı Masa'dan kalkıyor
HDP'liler, TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'ya sahip çıktı
HDP'liler, TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'ya sahip çıktı
Trabzonspor'a kötü haber! Yusuf Yazıcı'nın cezası açıklandı
Trabzonspor'a kötü haber! Yusuf Yazıcı'nın cezası açıklandı
Ukrayna karanlığa gömüldü! Sadece araç ışıkları yandı
Ukrayna karanlığa gömüldü! Sadece araç ışıkları yandı
ABD'den İran'a büyük suçlama: Doğrudan savaşa müdahil
ABD'den İran'a büyük suçlama: Doğrudan savaşa müdahil
Temel Karamollaoğlu canlı yayında neden "R" yaptı?
Temel Karamollaoğlu canlı yayında neden "R" yaptı?
Kebap siparişine son! Bu Urfa kebabın lezzetini hiç bir restoranda bulamayacaksınız
Kebap siparişine son! Bu Urfa kebabın lezzetini hiç bir restoranda bulamayacaksınız
CHP'nin asgari ücret talebi: 10 bin lira olsun
CHP'nin asgari ücret talebi: 10 bin lira olsun