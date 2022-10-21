KPSS sonuçları bugün açıklanıyor! KPSS sonuçları nasıl öğrenilir ÖSYM sonuç ekranı...

KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce kişinin katılım sağladığı KPSS sınavlarının ardından sonuçlar bugün açıklanıyor. KPSS sonuçları nasıl öğrenilir? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav sonuç ekranı nasıl görülür?

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Ertelenen KPSS sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, KPSS sonuçları için artık saatler kaldı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrasında, KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat belli oldu. İşte KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih.

KPSS Lisans sonuçları bugün açıklanıyor

ÖSYM tarafından ertelenen KPSS lisans sınavı 18 Eylül tarihinde tamamlanmıştı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte sonuç tarihi belli oldu. Buna göre; KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde (bugün) açıklanacak.

KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS sınav sonuç takvimiyle birlikte, 2 Ekim tarihinde yapılan KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuç tarihi belli oldu. Buna göre; KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS alan bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 24-25 Eylül tarihlerinde yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının sonuç tarihi açıklandı. Buna göre; KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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