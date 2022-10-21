Başkasına ait Netflix hesabı kullananlara kötü haber! Harekete geçiliyor

Online dizi ve film izleme platformu Netflix, son yıllarda abone sayılarındaki ciddi düşüşü, ortak kullanılan hesaplara bağlıyor. Bu sebeple ciddi anlamda kayıp yaşayan firma, harekete geçerek bu durumu engellemeye çalışacak.

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Abone sayısında hatırı sayılır bir düşüş yaşayan online dizi ve film izleme platformu olan Netflix, bu zararını karşılayabilmek için reklamsız aboneliğin ardından şimdi de aynı hesabı birden fazla kişinin kullanmasının önüne geçmek için çalışma başlattı.

Netflix, gelecek senenin başlarında hesaplardan şifre paylaşımı için ücret almaya başlayacak. Bu sayede platform, başka insanlar üyeliğinizi kullandığında "ekstra üye" alt hesapları oluşturup planınıza ücret ekleyen bir sistem kuracak.

Ücrete ilişkin bilgi vermeyen firma, uygulamayı birkaç Latin Amerika ülkesinde test ediyor. Test kapsamında her fazladan üye için "standart" bir Netflix planının kabaca dörtte biri değerinde bir ücret alınıyor. Şayet bu hesapla birlikte yeni uygulama başlarsa, maliyeti yaklaşık 3,50 ila 4 dolar arasında olacak.

Reklamlı abonelik paketiyle ilgili ayrıntılar şu şekilde;

1 saatte yaklaşık dört dakikalık reklam olacak.

Reklamların içeriğin başında ve ortasında gösterilmesi hedefleniyor.

Netflix'in çocuklara yönelik içeriklerine reklam eklenmeyecek

720p'ye kadar video kalitesi (artık hem reklamlı plan hem de temel plan 720p'ye destek sağlayacak)

Saatte ortalama 4 ila 5 dakika reklam gösterilecek

Reklamların uzunluğu 15 ila 30 saniye arasında değişecek. Reklamlar içeriklerden önce ve sonra oynatılacak.

Lisans kısıtlamaları sebebiyle sınırlı sayıda film ve TV programı kullanılamayacak

Filmler ve diziler indirilemeyecek.

Netflix ücretleri ne kadar?

Netflix aylık üyelik paketlerinden temel paket 45,99 Türk lirası olurken, standart paket 69,99 Türk lirası, özel paket ise 93,99 Türk lirası oldu.

Temel paket

Netflix temel üyelik paketinde tüketiciler aynı anda sadece 1 ekrandan Netflix'i izleyebilirken, içerikleri telefon ve tabletten seyredebiliyor.

Standart Paket

Netflix'in standart üyelik paketinde aynı anda izlenebilinen ekran sayısı ikiye çıkarken, tablet ve telefon sayısı da ikiye çıkıyor. Standart pakette izleyicileriçerikleri HD seçeneğiyle seyredebiliyor.

Özel paket

Özel pakette ise aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı dörde yükselirken, içerik indirebileceğiz tablet ve telefon sayısı da dörde çıkıyor. Kullanıcılar içerikleri dizüstü bilgisayar, telefon veya tabletlerinden ultra HD kalitesinde seyredebiliyor.