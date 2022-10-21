Efsane tatlı kazandibini bu tarifle deneyin

Kazandibi evde kolaylıkla yapabilen tatlılar arasında yer alıyor. Hafif yanık tadı yiyenlerin damağında tat bırakıyor. Sütlü tatlılardan en sevileni olan kazandibini 20 dakikada hazırlayabilirsiniz. Pişmesi ise 30 dakika sürüyor.

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Tatlı kriziniz tuttuğunda evde en kolay şekilde yapabileceğiniz tatlılardan biri de kazandibi tatlısı. Yıllardır bıkmadan yiyebildiğimiz, hafif yanık tadıyla gönüllere taht kurmuş kazandibini siz de evde kolayca yapabilirsiniz.

Bir Osmanlı subayının yemek kitabı olarak bilinen Aşçıbaşı’nda kazandibine ait birkaç satır bulmak mümkündür. Mahmud Nedim Efendi kitabında “…Sütlü muhallebive tavuk göğsünün tencere dibini de sıyırıcılar ile sıyırarak kırmızı tarafları üste gelmek üzere muntazaman tabaklarla tevzi ederler ki buna da kazgan dibi tesmiye ederler…” cümleleriyle söz ettiği kazandibi, Ahmed Cavid’in ‘’Çömlek ve tencere dibine yapışan pilav ve diğer yemekler lezzetli olur. Hane sahibine kısmet olmayıp hizmetçiler mideye indirirler.’’ sözleriyle iyice bilinir hale gelmiştir.

Malzemeler

6 su bardağı süt

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Yapılışı

Orta boy bir tencereye bütün malzemeleri alarak karıştırıyoruz ve muhallebi elde ediyoruz. En son tereyağını ve vanilyasını dökerek muhallebimizi 5 dk. kadar pişiriyoruz.

Orta boy alüminyum tepsiye bolca tereyağı sürüyoruz ve 3 yemek kaşığı kadar tepsiye şeker döküyoruz.

Her yeri eşit olmasına özen gösterin.

Sonra pişmiş muhallebiyi tepsiye döküyoruz ve orta ateşte sürekli olarak çevirerek muhallebiyi pişiriyoruz.

25-30 dk. yeterli burada önemli olan tepsiyi sürekli çevirerek kontrollü pişirmek kenar kısımların da pişmesine özen göstermek.

piştikten sonra ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz.

Soğuduktan sonra 1-2 saat buzdolabında bekletiyoruz.

Kazandibi tatlınız servise hazır.

Püf nokta

Muhallebiyi kalaylı bakır kazanda yapmanız tavsiye edilir ancak bakır kazanınız yoksa normal bir tencerede de yapabilirsiniz.

Tepsiniz alüminyum olursa, kazandibini yakmak ve servis etmek daha kolay olacaktır ve lezzetini de aynı oranda etkileyecektir.

Manda sütü kullanmak orijinal kazandibi için önemlidir ancak yoksa inek sütüyle de hazırlayabilirsiniz.

Kıvamlı bir muhallebi için kuru gıdaları elekten geçirmekte fayda var.

Karıştırma esnasında tahta kaşık kullanmak lezzet kaybının önüne geçecektir.

Lezzetli bir kazandibi elde etmek istiyorsanız muhallebinizi sık sık karıştırmalısınız.

Elde ettiğiniz muhallebinin kıvamı koyu olursa yavaş yavaş süt ekleyerek seyreltebilirsiniz.