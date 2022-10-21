Şimdi derin bir nefes alın! Eğer bu durumu yaşıyorsanız acilen doktora gidin

Çoğu kişi nefes alırken yaşadığı problemleri ciddiye almaz ancak bazı belirtiler, ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Bunlardan birisi ise zatürre hastalığı. İşte nefes alış verişinizden öğrenebileceğiniz zatürre ile ilgili bilgiler.

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Açıklanamayan göğüs ağrısı veya nefes almada zorluk için hemen acil tıbbi yardım alın. Bunun beraberinde, ara sıra ağrılı nefes alma nöbetlerine sebep olan kronik bir hastalığınız varsa bir doktorunuz ile mutlaka konuşun.

Nefes alırken batma hissi sebep olur?

Bazı durumlarda, yanık veya çürük gibi göğsünüzde meydana gelen bir yaralanma ağrılı nefes almaya sebep olabilir. Diğer durumlarda, sebep net olmayabilir ve kontrol için doktora gitmeniz gerekir. Ağrılı nefes almaya sebep olan koşullar, şiddet açısından büyük ölçüde değişebilir ve kısa süreli hastalıkların beraberinde akciğerler veya kalp ile ilgili daha ciddi sorunları içerebilir.

Pnömoni yani bir diğer adı ile zatürre

Pnömoni, bir veya iki akciğerdeki hava keselerini alevlendiren bir enfeksiyondur. Hava keseleri sıvı veya irin (pürülan madde) ile dolabilir, balgam veya irinli öksürüğe, ateşe, titremeye ve nefes almada zorluğa sebep olabilir. Bakteriler, virüsler ve mantarlar dahil olmak üzere farklı organizmalar zatürreye sebep olabilir. Pnömoni, hafiften yaşami tehlikeye kadar ciddiyette değişebilir. Bebekler ve küçük çocuklar, 65 yaşından büyükler ve sağlık sorunları veya zayıf bağışıklık sistemi olan insanlar için en ciddi olanıdır.

Akciğer hastalıkları

Akciğer yaralanmaları ve hastalıkları da ağrılı solunuma sebep olabilir. Kısa süreli hastalıkların aksine, bu koşullar uzun süreli solunum sorunlarına sebep olabilir. Olası sebeplerden bazıları şunlardır:

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), en yaygın olanı amfizem olan bir grup akciğer hastalığı

Astım

Kimyasal veya duman soluma yaralanması

Kırık kaburgalar

Pulmoner emboli, akciğerinizin atardamarlarından birinde tıkanıklık

Ampiyem, göğüs boşluğunuzun astarında enfekte irin topluluğu

Kostokondrit, göğüs ağrısına sebep olan kaburgalarınız, göğüs kemiğiniz ve omurga arasındaki bağlantıların iltihabı

Kalp hastalıklarını tetikliyor

Kalp hastalığı, ağrılı solunumun bir başka olası sebebidir.

Bu gibi durumlarda, muhtemelen nefes darlığı ve nefes alma rahatsızlığınız olacaktır.

Kalp krizi gibi kalp ile ilgili sorunları olan insanların yaklaşık % 26'sı, yalnızca nefes alma zorluğu sebebiyle tedaviye başvurabilir.

Ağrılı solunuma katkıda bulunabilecek kalp hastalığı türleri şunlardır:

Anjina, kalbe giden kan akışı azaldığında

Kalp krizi, kalbinize kan akışı engellendiğinde

Kalbiniz kanı düzgün şekilde pompalayamadığında kalp yetmezliği

Miyokardit, kalp kası iltihaplandığında

Perikardit, kalbinizi çevreleyen kese iltihabı keskin bir ağrıya sebep olduğunda

Panik atak

Panik atak, ani bir yoğun korku veya rahatsızlık olayıdır.

Panik atak semptomları çoğunlukla kalp hastalığı veya solunum bozukluklarına benzer.

Yoğunluk çoğunlukla 10 dakika veya daha kısa sürede zirve yapar.

Ağrılı solunuma ek olarak, şunları yaşayabilirsiniz:

Hızlandırılmış kalp atış hızı veya kalp çarpıntısı

Terlemek

Nefes darlığı

Baş dönmesi

Gerçeklik duygunuzu kaybettiğinizde olan derealizasyon