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Almanya'ya göç eden işçi ailenin kızıydı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Almanya'ya göç eden işçi ailenin kızıydı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu

Avrupa'nın tam yapay kalp nakli yapan ilk kadın kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, dünyaca ünlü Forbes dergisinin Almanya'da 3 Kasım'da yayımlanacak sayısına kapak oldu.

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Tıpta başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettiren ve Avrupa'nın tam yapay kalp nakli yapan ilk kadın kalp cerrahı olan Dr. Dilek Gürsoy, ABD merkezli Forbes dergisinin Almanya'da 3 Kasım'da yayımlanacak sayısına kapak oldu.

 Gürsoy, yaptığı açıklamada, "12 yıldır tam yapay kalp alanında çalışmalar yürütüyorum. Forbes gibi dünyaca ünlü bir derginin Almanya'daki sayısında kapak olmam beni onurlandırdı. Dergide, Almanya'da kuracağımız kalp hastanesi hakkında bilgiler verdim. Tam yapay kalp ve tam yapay kalp araştırmaları şu an ne durumda bunları anlattım. Avrupa'daki bu son çalışmalar hakkında bilgi sundum. Kalp yetmezliği büyük bir problem. Organ bağışı az yapılmakta. Dolayısıyla tam yapay kalp araştırmalarına önem verilmeli ve daha çok bütçe ayrılması lazım. Hem insan ve hem de hayvanlar üzerinde çok tecrübeliyim. Tam yapay kalp, özellikle kadınlarda büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Farklı prestijli ödüllere layık görülmüştü

Almanya'ya göç eden ve Ordu Aybastılı bir işçi ailesinin kızı olarak dünyaya gelen Dr. Dilek Gürsoy, başarılı ameliyatları ile Avrupa'da aranan sayılı doktorlar arasında yer alıyor.

Yapay kalp cerrahisi konusunda Avrupa'da ilk ve tek kadın doktor olan Dr. Gürsoy’un Almanya dışında Hindistan ve Türkiye'de de önemli kalp ameliyatlarında yer aldığı biliniyor.

2019'da Almanya’nın en saygın ödüllerinden Victress Ödülü'ne ve Alman Tıp Ödülü'ne (German Medical Award) layık görülürken Gürsoy, yılın doktoru da seçilmişti. Gürsoy, şu anda Düsseldorf kentindeki Clinic Bel Etage'in başhekimliğini yapıyor.

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