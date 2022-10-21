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CHP'de 'kimyasal' gerilimi! İzmir milletvekili Murat Bakan: Kınıyorum!

CHP'de 'kimyasal' gerilimi! İzmir milletvekili Murat Bakan: Kınıyorum!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 'kimyasal silah' iddialarını Meclis gündemine taşıyacağını açıklamasının ardından CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan iddialarla ilgili “Şiddetle reddediyor, kınıyorum” dedi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal kullandığı iddiasını Meclis gündemine taşıyacağını iddia eden CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na yanıt partisinin İzmir Milletvekili Murat Bakan’dan geldi. 

Murat Bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Teröristlere yönelik kimyasal silah kullanıldığı iddiası tamamen TSK’yı yıpratmaya yönelik organize bir çalışmadır. Şiddetle reddediyor, kınıyorum” ifadelerini kullandı.

 CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu "O görüntüleri izledim" dedikten sonra ekledi: "İddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım." dedi.

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