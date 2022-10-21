Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmaya korkuyor mu? Hadi Özışık yorumladı

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "seçimde vizyonlarımızı yarıştırılalım" çağrısına "televizyonda çık karşıma" diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu. Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Cumhur İttifakı'nın adayının belli olduğunu ama Millet İttifakı'nın hala bir aday belirleyemediğine vurgu yaparak Kılıçdaroğlu'na meydan okudu:

-Yüreğin yetiyorsa karşıma çık.

Tayyip Erdoğan'ın bu çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan cevap gecikmedi.

CHP lideri reste rest çekti ve "Çık karşıma Erdoğan" dedi. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamadı ama, Erdoğan'ı televizyonda tartışmaya davet etti. İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, tartışmayı yorumladı.

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