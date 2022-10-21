Bu lezzeti aldıktan sonra kabak sevmem demeyeceksiniz! Domatesle muhteşem uyum...

Pırasa özellikle çocuklar tarafından çok beğenilmeyen bir sebzedir. Ancak çocukların sevmeme sebepleri aslında bu tür yemeklerin hep aynı şekilde yapılması. İşte size çocuklarınızı ve sevmeyenlere pırasayı sevdirecek bir pırasa yemeği tarifi...

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Kabak özellikle çocuklar tarafından çok beğenilmeyen bir sebze olarak bilinir. Fakat çocukların sevmeme sebepleri aslında bu tür yiyecekleri hep aynı şekilde hazırlanması. İşte size çocuklarınızı ve sevmeyenlere kabağı sevdirecek bir fırında domatesli kabak dilimleri tarifi...

Fırında domatesli kabak için malzemeler:

2 adet orta boy kabak

2 adet orta boy soğan

3 adet orta boy domates

2 diş sarımsak

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

7 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Fırında domatesli kabak tarifi:

Fırında domatesli kabak tarifi için; ilk başta 2 adet orta boy kabağı kabuğu ile birlikte iyice yıkayıp, kurulayın. Sonrasında kabakları bıçak yardımı ile yarım cm kalınlığında halkalar halinde dilimleyin. Dilimlediğiniz kabakların üzerine damak tadınıza göre tuz ve karabiber ilave edin. Kabakları eliniz ile iyice harmanlayın.

Ardından 3 adet orta boy domatesi kabuğu ile birlikte halkalar halinde dilimlere ayırın. 2 adet orta boy soğanı da yarım cm kalınlığında halkalar halinde dilimleyin. 1 adet kırmızı kapya biber ve 1 adet yeşil biberi de çok ince olmayacak şekilde dilimleyin. 2-3 diş sarımsağı da küçük küçük doğrayın.

Sebzelerinizi rahatça dizebileceğiniz bir fırın kabı içine sırasıyla kabak, soğan ve domates dilimlerini art arda duracak şekilde dizin. Doğranmış biber ve sarımsakları da ara kısımlara ya da sebzelerin üzerine yerleştirin. Son olarak sebzelerin üzerine biraz tuz serpiştirip, 6-7 yemek kaşığı zeytinyağı dökün.

Ardından fırın kabı içine dizdiğiniz sebzelerin üzerini yağlı kağıt ile örtün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırına verip, yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin. Ardından sebzelerin üzerinden yağlı kağıdı alıp, tekrar fırına verin. Üzerleri hafifçe kızarana kadar 10 dakika daha pişirin.

Fırında domatesli kabak dilimleri piştikten sonra 5 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Sonrasında servis edebilirsiniz.

Fırında domatesli kabak ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 50 dakika yeterlidir. Bu sürenin 10 dakikası hazırlık, 40 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik fırında domatesli kabak için geçerlidir.