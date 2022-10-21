Alman teknik direktör Christoph Daum'dan kötü haber geldi

Türkiye’de bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe’de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurdu.

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Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, futbolseverlere yönelik bir mesaj yayımlayarak, "Bir rutin kontrol çerçevesinde kanser teşhisi konulduğu için son aylarda kamuoyundan çekilmek zorunda kaldım. O zamandan beri CIO Köln’de Prof. Dr. Jürgen Wolf ve ekibinin emin ellerinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecinin iyi gittiğini belirten Daum, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim." görüşlerine yer verdi.

Daum, ayrıca erken teşhis için herkesin zamanında muayene yaptırması yönünde çağrıda bulundu.

Daum kimdir?

Kanser olduğunu açıklamasıyla birlikte herkesi üzen Daum'un hayatı merak konusu oldu. Sporseverlerin çok yakından tanıdığı isim olan Alman çalıştırıcı kaç yaşında evli mi nerede yaşıyor araştırıldı. İşte Daum'un hayatı:

Daum, 24 Ekim 1953 tarihinde Oelsnitz, Erzgeb, Doğu Almanya’da dünyaya geldi.

Futbola 1971 yılında Almanya’nın Hamborn 07 takımıyla başlamıştır. 1972 yılında Eintracht Duisburg takımıyla profesyonelliğe geçiş yapmıştır. Bu takımda 3 sezon oynadıktan sonra 1. FC Köln’e transfer olmuştur. 4 sezon oynadıktan sonra futbolu 28 yaşındayken bırakmıştır.

Antrenörlük kariyerine 1981 yılında 1. FC Köln Genç takımını çalıştırarak başlayan Daum, 1986 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 1986-1990 seneleri arasında 1. FC Köln A Takımı`nı çalıştırdı. Daum, Köln`deki başarılarının ardından 1990 yılında VfB Stuttgart`ın başına geçti ve bu takıma 1991-1992 sezonunda Almanya 1. Lig Şampiyonluğu`nu kazandırdı.

1993 yılında Beşiktaş’ın başına geçti. İlk sezonunda Türkiye Kupası, 1994-1995 sezonunda ise Lig Şampiyonluğu`nu aldı. Haziran 1996`da Alman 1. Ligi`ne yeni çıkan Bayer Leverkusen`in başına geçti ve geldiği ilk sezonu 2. tamamlayarak büyük başarı elde etti. 2000 yılına kadar Leverkusen`i çalıştıran Christoph Daum, 2001 yılında Almanya Futbol Milli Takımını çalıştırmakla görevlendirilmek üzereen, patlak veren kokain skandalından dolayı bu görevi devralamadı. Nisan 2001`de bir kez daha Beşiktaş`ta görev aldı.

2001-2002 sezonunu bitirdikten sonra, 2002/03 sezonunun ortasında Austria Wien`i çalıştırmaya başlayan Daum, Avusturya ekibine lig şampiyonluğu ile Avusturya Kupası sevinci yaşattı.

Ağustos 2003 – Mayıs 2006 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü’nde teknik direktörlük yapmış ve 2003/04 – 2004/05 sezonlarında Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşımıştır. Daha sonra yeniden Köln takımını çalıştırmaya başladı. Köln takımını Almanya birinci ligi olan Bundesliga’ya taşıyarak başarısını kanıtlayan Daum 2008-2009 sezonunda istediği transferler yapılamayan ve maddi güçlükler çeken Köln takımını ligde tutarak başarısını sürdürdü.

Fenerbahçe’de görevine son verilen Luis Aragones’in yerine 2009-2010 sezonu için göreve getirildi. Kendisi ile birlikte özdeşleşen Koch ile güçlü bir araştırmacı grubu da bulunan Daum özellikle Diego Alfredo Moreno Lugano, Alexsandro de Souza, Barnetta gibi yıldız isimlerin performansını yükseltmesi ve birçok oyuncuyu farklı yerlerde değerlendirerek gelişimlerine katkı yaparak ön plana çıktı. Tuncay Şanlı’yı sol açık, Ümit Özat’ı sol bek ve Mehmet Aurelio’yu ön libero olarak kullanması medyada tartışıldı.

Christoph Daum 14 Ağustos 2013 tarihinde Bursaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak Ligin ikinci yarısında üst üste alınan kötü sonuç nedeniyle 22 Mart 2014 tarihinde istifa etti.

Christoph Daum’un ilk eşi Ursel’den Marcel adında bir oğlu vardır. Oğlu Marcel Almanya'da Köln’de yaşayan Türk kızı Filiz Kulak ile evlendi.

Christoph Daum, 2007 yılında Angelica Camm ile evlendi.

Profesyonel Futbol Kariyeri :

1972-1975 - Eintracht Duisburg

1975-1979 - Köln

Teknik Direktörlük Kariyeri :

1981-1986 - 1. FC Köln II

1986-1990 - Köln

1990-1993 - Stuttgart

1994-1996 - Beşiktaş

1996-2000 - Bayer Leverkusen

2001-2002 - Beşiktaş

2002-2003 - Austria Wien

2003-2006 - Fenerbahçe

2006-2009 - Köln

2009-2010 - Fenerbahçe

2011-2011 - Eintracht Frankfurt

2011-2012 - Club Brugge

2013-2014 - Bursaspor