Teklif hazırlandı Meclis'e sunulacak! 1 yıl sonra 'ALO' denmeyecek

Çekmecede bekletilen telefonlar tarih oluyor bununla ilgili teklif hazırlandı ve Meclis'e sunulacak. O teklife göre bir yıl kullanılmayan telefonların kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılacak.

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Bir gün lazım olur diye çekmecede bekletilen telefonlar tarih olacak. 1 yıl kullanılmayan cep telefonlarının pasifleşmesine neden olacak yasa teklifi hazırlandı.

Haber Global muhabiri Gizem Bilen'in haberine göre teklifle, cep telefonlarındaki sinyal alma sınırı 7 yıldan 1 yıla düşürülecek. Telefoncular satışlarının olumsuz etkilenmesinden endişeli.

"Aralıklarla sinyal aldırın"

Kullanılmayan telefon başkasına satılmış ya da hediye edilmişse o telefonda sim kart çalışmayacak. Bunun amacı kayıt dışının önüne geçmek.

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "Vatandaşlarımıza yedekte tuttukları telefonlarını aralıklarla kontrol etmelerini ve kart takıp sinyal aldırmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.