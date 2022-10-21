Otomobilin içinde gören telefona sarılıp haber verdi!

KAHRAMANMARAŞ'ta bir kişinin araç içerisinde hareketsiz durduğunu görenler hemen telefona sarıldı ekiplere haber verdi. Ekipler hayatını kaybettiği belirlenen kişinin kimliğini tespit etti.Abone ol
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bağlantı yolunda park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sağlık ekiplerinin otomobilde hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Ömer Ün (38) olduğu tespit edildi.
Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.