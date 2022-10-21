Kalamar yemeyenleri bu lezzetten mahrum bırakmayacak tarif: Tavuk kalamar

Birçok kişi tarafından severek yenilen fakat bir o kadar da sevmeyeni bulunan kalamar, çok fazla sağlıklı olmayan bir deniz ürünüdür. Kalamar yemeyip midye lezzetini almak isteyenler için ise harika bir yemek önerisi bulunuyor: Tavuk kalamar tava...

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Bir deniz ürünü olan kalamarın birçok farklı pişirme çeşidi bulunuyor. Fakat kalamar yemeyen kişiler, istemese de bu lezzetlerden kendini uzak tutuyor.

İşte kalamar yemeyen kişiler için sadece tavukla yapılabilecek, ancak kalamarın lezzetini de andırabilecek tavuk kalamar tava malzemeleri ve tarifi...

Tavuk kalamar için malzemeler: