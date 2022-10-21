Kalamar yemeyenleri bu lezzetten mahrum bırakmayacak tarif: Tavuk kalamar

Birçok kişi tarafından severek yenilen fakat bir o kadar da sevmeyeni bulunan kalamar, çok fazla sağlıklı olmayan bir deniz ürünüdür. Kalamar yemeyip midye lezzetini almak isteyenler için ise harika bir yemek önerisi bulunuyor: Tavuk kalamar tava...Abone ol
Bir deniz ürünü olan kalamarın birçok farklı pişirme çeşidi bulunuyor. Fakat kalamar yemeyen kişiler, istemese de bu lezzetlerden kendini uzak tutuyor.
İşte kalamar yemeyen kişiler için sadece tavukla yapılabilecek, ancak kalamarın lezzetini de andırabilecek tavuk kalamar tava malzemeleri ve tarifi...
Tavuk kalamar için malzemeler:
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700 gr tavuk göğsü
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1 çay kaşığı karabiber
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1 çay kaşığı tuz
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1 çay kaşığı kekik
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1 çay kaşığı köri
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1 çay kaşığı sarımsak tozu
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1 çay kaşığı kırmızı pul biber
Sos için:
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1 adet yumurta
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1 şişe soda
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1,5 çay kaşığı tuz
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5 yemek kaşığı un
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1 çay kaşığı karbonat
Tavuk kalamar yapılışı:
Tavuk kalamar tarifi için; ilk olarak 700 gr tavuk göğsünü parmak uzunluğunda çok fazla kalın olmayacak şekilde dilimleyin. Hafifçe derin bir kap içine 1 er çay kaşığı tuz, karabiber, kekik, köri, sarımsak tozu ve kırmızı pul biber koyup, karıştırın.
Doğradığınız tavuk etlerini baharatların üzerine serin. Eliniz ile güzelce karıştırın. Üzerini streç film ile örtüp, bu şekilde en az 30 dakika kadar buzdolabında dinlenmeye bırakın.
Ardından sos için, bir kap içine 1 adet yumurta kırıp, güzelce çırpın. Üzerine 1 şişe soda döküp, çırpmaya devam edin. Sonrasında 1 buçuk çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karbonat ve 5 yemek kaşığı un ilave edin. Tel çırpıcı ile güzelce karıştırın. Hazırladığınız sosu dinlenen tavuk etlerinin üzerine dökün. Tavuk etlerini sosuyla beraber güzelce karıştırın. Kızgın yağ içinde arkalı önlü güzelce kızartın. Kızaran tavuk kalamarları kağıt havlu serilmiş servis tabağına alıp, yağlarının süzülmesini sağlayın.
Hazırladığınız tavuk kalamarları sıcak olarak sarımsaklı yoğurt ile servis ederek afiyetle tüketebilirsiniz.
Tavuk kalamar ne kadar sürede hazırlanır?
Bu tarifi hazırlamak için toplamda 25 dakika yeterlidir. Bu sürenin 15 dakikası hazırlık, 10 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 6 kişilik tavuk kalamar için geçerlidir.