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Faizi arttıran FED'e Elon Musk'tan sert tepki! Hata yapıyorsunuz

Faizi arttıran FED'e Elon Musk'tan sert tepki! Hata yapıyorsunuz

Elon Musk, bugünkü Twitter paylaşımında resesyonun 2024 baharına kadar süreceğini söyledi. Musk ayrıca FED'in faiz artırmasını doğru bulmadığını belirtti.

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'da kendisine yöneltilen resesyonunun ne zamana kadar süreceği sorusuna "Sadece tahmin, ama muhtemelen 2024'ün baharına kadar." şeklinde cevap verdi.

Musk ayrıca "Sanırım şu anda endişelenmemiz gereken tek şey yaklaşmakta olan küresel durgunluk ve nükleer kıyamet." diyerek dünyayı zor günlerinden beklediğini söyledi.

Musk, Tesla'nın üçüncü çeyrek raporlarının açıklanmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırma kararını sert bir dille eleştirmiş ve Jerome Powell ile meslektaşlarının sonunda hatalarını anlayacaklarına inandığını da söylemişti.

"Ön camdan dışarı bakmak yerine dikiz aynasına bakıyor"

Musk, bu tür oran artışlarının doların yükselmesine katkıda bulunduğunu ve Tesla'nın bu nedenle oluşan mali kaybından sorumlu olduğunu düşünüyor.

Musk FED ile ilgili "Fed dinlemiyor çünkü ön camdan dışarı bakmak yerine dikiz aynasına bakıyor" açıklamasında bulundu.

FED, yüksek enflasyonla mücadele etmek için bu yıl faiz artırmayı tercih ediyor. Mart ayında neredeyse sıfır olan faiz oranı bu yıl yüzde 3 -3,25 aralığına yükseltildi ve gelecek yıl bu oranın yüzde 5'e kadar yükseltilmesi bekleniyor.

Kaynak: Business İnsider

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