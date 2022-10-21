AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Halk Ekmek Fabrikası açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) açılışını gerçekleştirdiği Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim yapılmadığını söyledi.

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Kabaktepe, AK Parti döneminde projelendirilip 2018 yılında yapımına başlanan ve 23 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen İBB Ahmet İsvan Halk Fabrikasında ekmek üretilmediği iddialarına yönelik basın açıklaması yaptı.

Arnavutköy Hadımköy'deki fabrika önünde konuşan Kabaktepe, dünya markası haline gelen şirketlere sahip İBB'nin, 3 yıllık CHP döneminde "servis dışı" duruma getirildiğini ifade etti.

İstanbul'da CHP döneminden önce dünyanın en büyük metrosu, en büyük yatırımları, kültür ve sanatın konuşulduğunu şimdi ise kapanan fabrikalar ve açılamayan hizmetleri konuştuklarını belirten Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Arkamızdaki halk ekmek fabrikasının projelendirilmesi ve başlaması AK Parti döneminde olmuştu. Yüzde 50'ye yakını tamamlanmış, makineleri alınmıştı. Genel Başkanlarınızı çağırdınız, önlükler giydiniz. Önünüze de 5-6 tane ekmek dizerek mizansen yaptınız. Fabrika İstanbul’a hizmet verecek zannediyorduk. Aradan 3 ay geçmiş üretilen bir ekmek yok. Yaptığımız açıklamaların ardından fabrikaya önlük giyen 5-6 kişinin gelmesi bu gerçeği değiştirmez. İstanbullunun ekmeğiyle oynamayın."

Halk Ekmek ve İBB yetkililerinin farklı tarihlerde yaptığı açıklamalarda, İstanbul'un günlük 1 milyon 400 bin, 1 milyon 500 bin ve 1 milyon 600 bin ekmeğe ihtiyacı olduğunu söylediklerini anımsatan Kabaktepe, "Biz belediyeyi devrettiğimizde Halk Ekmek'in kapasitesini 3 vardiya çalıştığında 2 milyon 100 bine çıkarmıştık. Madem ihtiyaç 1,4 milyon, neden İstanbullunun talebi karşılanmıyor? Vatandaş, 'Ben ekmek bulamıyorum.' diyor. Bu kapasiteyi yönetmiyorsanız ya bilerek yapıyorsunuz ya da beceriksizsiniz. İki durum da sizin burada durmamanız gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

İstanbul'u devrettikleri dönemdeki tüm sistemin kaderine bırakılması halinde bile kentte birçok sistemin yürüyeceğini kaydeden Kabaktepe, "İşten çıkardığınız 15 bin kişinin yerine işe aldığınız 3 katı kadar insan arasında Halk Ekmek Fabrikası'nı çalıştıracak bir fırın ustası yok mu?" diye sordu.

"Fabrikayı hazır olarak açtıysanız neden 3 aydır çalıştırmıyorsunuz"

Kabaktepe, İBB yönetimine seslenerek, "Eğer fabrikayı hazır olarak açtıysanız neden 3 aydır çalıştırmıyorsunuz? Hazır olmadan açtıysanız da erdemlilik gösterin ve özür dileyin." dedi.

AK Parti yerel yönetimlerinin "bir devrimin adı" olduğunu dile getiren Kabaktepe, şöyle devam etti:

"İstanbul böyle bir aldatmacayı hak etmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı olduğu dönemde Halk Ekmek fabrikasının üretimi 25 binken 3-4 yılda 300 bine çıkarıldı. Her gün elinizde 2,1 milyon üretim kapasitesi var. Vatandaş da 1,5 milyon ekmek istiyor. Bunu bile karşılayamıyor. Bu kadar beceriksiz bu yönetim. İBB yönetimine çağrıda bulunuyorum: Misafir başkan olma. Zihin başka yerde beden başka yerde olmaz. Fabrikayı çalıştırın. İstanbullunun ekmeğiyle oynamayın."

İstanbul'un nüfusunun Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yaklaşık 20'sinden fazla olduğuna değinen Kabaktepe, "Bu kente hizmet etmek bu kente aşık olmayı ister." ifadelerini kullandı.