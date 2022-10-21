Hatay'da PKK terör örgütüne ait depoda silah ve mühimmat ele geçirildi

HATAY'da, PKK terör örgütüne ait 4 depoda 3 piyade tüfeği, 4 el bombası, 202 kilogram amonyum nitrat gübre ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla müşterek icra edilen, Şehit Jandarma Er Ahmet Çerçi operasyonu kapsamında, Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi kırsalında yapılan arazi aramasında 4 depo tespit edildi.

Depolarda, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 M16 piyade tüfeği, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 4 savunma tipi el bombası, 18 piyade tüfeği şarjörü, 660 çeşitli çapta ve ebatta fişek, 1 el yapımı patlayıcı (EYP), 4 EYP komuta kumandası, 2 EYP komuta sistemi, 8 elektrikli fünye, 2 kilogram dinamit lokumu, 1 ateşleme anahtarı, 202 kilogram amonyum nitrat gübre, 1 elektronik devre kartı, 1 büyük telsiz, 1 gece görüş dürbünü, 1 dürbün ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.