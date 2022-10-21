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Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken açıklama: Bu işin üstüne gidiyorum

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken açıklama: Bu işin üstüne gidiyorum

BARTIN'da maden ocağındaki patlamada 41 kişi hayatını kaybetti. Bakan Vedat Bilgin acı olaya ilişkin konuştu ve "Bu konuda 6 müfettiş ve iş güvenliği uzmanıyla bu işin üstüne gidiyorum ve bunları ortaya çıkartmalıyız" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi'nin açılışında konuştu. Geçen cuma günü Bartın'da meydana gelen maden kazasıyla ilgili konuşan Bilgin, kazadan hemen sonra olay yerine gittiklerini anlattı.

"Üstüne gidiyorum"

Maden işçilerinin aileleriyle görüştüklerini aktaran Bilgin, "Bu tür kazaların kaza olarak kalmasını, yani bütün tedbirlerin alınarak, bütün sorunları ortaya çıkartarak, bütün sorumluların cezalandırılmasını elbette ki istiyoruz. Ben de bu konuda 6 müfettiş ve iş güvenliği uzmanıyla bu işin üstüne gidiyorum ve bunları ortaya çıkartmalıyız." diye konuştu.

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