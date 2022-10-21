Ankara'da kan donduran görüntü! Eşini ve kayınpederini vurup intihar etti

ANKARA'da bir şahıs, kendi eşini ve kayınpederini silahla vurdu. Aynı silahı bu kez kendine ateşleyen şahıs hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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Alınan bilgiye göre, Ankara-Kırıkkale yolu Elmadağ girişinde meydana gelen olayda bir kişi, eşini ve kayınpederini silahla vurdu. Şahıs daha sonra kendini de vurarak hayatına son verdi. Bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ve taraflardan birinin yakını olduğu düşünülen bir kadın, sinir krizi geçirip 'kardeşim mi!' diyerek feryat etti.