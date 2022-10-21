Antalya'da Almanca öğretmeninin evinde şüpheli ölüm! Öğrencinin üst kısmı çıplak ve...
ANTALYA'da Almanca öğretmeninin evinde şüpheli ölüm! Gece arkadaşlarıyla birlikte öğretmenine gelen 17 yaşındaki lise öğrencisinin sabah cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis bir ihtimal üzerinde duruyor.
Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 645 sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Almanca öğretmeni H.G.’nin (30) evine gece 01.30 sıralarında öğrencisi Y.K. (17), 5 arkadaşıyla birlikte geldi.
Sabah saatlerinde evde hareketsiz olarak bulunan Y.K. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Y.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Üst kısmı çıplak ve...
Polis ekipleri evde yaptığı incelemede, hayatını kaybeden gencin üst kısmının çıplak olduğunu ve üzerinden çıkan elbisenin ıslak olduğunu tespit etti.