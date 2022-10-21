Sürat teknesiyle deniz taksisi çarpıştı! 2 kişi öldü, 2 kişi kayboldu

HOLLANDA'nın kuzeyindeki Terschelling Adası açıklarında sürat teknesiyle deniz taksisi çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.

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Hollanda İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Terschelling Adası açıklarında sürat teknesiyle deniz taksisinin çarpıştığı belirtildi. Açıklamada, deniz taksinin battığı ve bazı yolcuların yaralandığı aktarıldı.

Kamu yayıncısı NOS'un haberinde, Friesland Güvenlik Bölgesi Sözcüsü'ne dayandırdığı bilgilere göre, 8 kişinin bulunduğu deniz taksisinden kurtarılan 6 kişiden 2'si yaşamını yitirirken biri 12 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişi ise kayboldu.

Teknenin kaptan ve mürettebatı ifade vermek üzere gözaltına alındı.