CHP Tekirdağ İl Yönetim Kurulundan 18 kişi istifa etti! Öztrak talimat verdi iddiası

CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Zeynel Saygın, İl Yönetim Kurulu'ndan 18 kişinin istifa ettiğini belirtti. CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Zeynel Saygın "Yönetimden istifa eden isimlerin çoğunluğu, il kongresinde Faik Öztrak ve İlhami Özcan Aygun tarafından bizlere önerilen isimlerdi ve bu kişilerin talimatı ile istifa etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Zeynel Saygın, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 23 Şubat 2020'de gerçekleşen il kongresinde, milletvekilleri, tüm ilçe başkanları ve belediye başkanlarının katkı ve oyları ile il delegelerinin tamamının uzlaştığı, ortaklaştığı, desteklediği il yönetimi olarak göreve başladıklarını söyledi.

Ne kadar isabetli şeyler yaptıklarını ve doğru yolda olduklarını üyelerinden ve delegelerinden gelen olumlu geri dönüşlerle teyit ettiklerini aktaran Saygın, "Ancak bu çabamızın, birtakım siyasi aktörleri rahatsız ettiğinin farkına varmakta gecikmedik." ifadesini kullandı.

Şener Zeynel Saygın, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler partimizde iç barışı, birleşmeyi, bütünleşmeyi sağlamaya çalıştıkça parti içindeki çok küçük fakat etkili bir kitlenin tahrik edici, ayrıştırıcı, kavgacı, kutuplaştırıcı tavırlarını üzülerek gözlemledik. Özellikle tahrik etmek amacıyla sataşma girişimlerini esefle ve hayretle müşahede ettik. Bu tavır ve davranışlardan beslenerek kendisine koltuk ve çıkar sağlama niyetinde olan kişilere inat, birlik ve beraberlik içerisinde, kavga etmeden partimizin güçlü geleceğine, koşar adımlarla iktidar yürüyüşüne inandık. Ancak Tekirdağ'ın siyaseten parsellendiğini düşünen ve siyasi çıkar peşinde koşarak halkın emaneti olan makamları baba yadigarı zannedenlerin çıkar kovanına da çomak soktuğumuzu hayret ve üzüntüyle fark ettik."

Demokrasinin gereği önseçimi istediklerini, tüm adayların üyelerce belirlenmesini savunduklarını ve demokrasiden vazgeçmediklerini vurgulayan Saygın, şunları kaydetti:

"Birileri de masa başı ile bir yerlere gelmekten vazgeçmedi. Yönetimden istifa eden isimlerin çoğunluğu, il kongresinde Faik Öztrak ve İlhami Özcan Aygun tarafından bizlere önerilen isimlerdi ve bu kişilerin talimatı ile istifa etmişlerdir. Bizler birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde bu isimleri yönetime aldık. Hatta birçoğu toplantılara düzenli katılmamasına rağmen herhangi bir kırgınlığa neden vermemek için işlem yapmadık. Yönetimin düşürülmesi girişimi tamamen kişisel gelecek kaygısının eseridir. Bizler milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi adaylarının sandıkla belirlenmesi gerektiğini belirttik ve savunduk. Birileri ise masa başında bu işleri yapmak istedi. Ne yazık ki siyasi rüşvet ve baskı ile dilekçeler toplanmıştır. Bu arkadaşlarımıza iş ve siyasi makam teklifleri yapılmıştır. Alnımız ak, başımız dik ayrılıyoruz. Demokrasi dedik, demeye de devam edeceğiz, bedeli ne olursa olsun."

"Talimatı Öztrak verdi" iddiası

Saygın, kendi çıkarlarını düşünenlerin oluşturduğu hizipçiliğin artan bir ivme ile faaliyetlerini sürdürdüğünü öne sürerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın talimatları ile Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Münür Karaevli, Bilal Yılmaz, Volkan Nallar ile yüz kızartıcı bir suç sebebiyle hüküm giymiş ve partiden ihraç edilmiş Z.Ö. tarafından istifa dilekçeleri hazırlanmış 36 kişilik İl Yönetim Kurulu'ndan 19 kişiye baskılar ve vaatler ile imzalatılmış, istifa dilekçeleri istifa eden yönetim kurulu üyesi tarafından toplu olarak partinin profesyonel çalışanı sekreterimize baskı yapılarak genel merkeze gönderilmiştir. Akabinde istifa eden bir yönetim kurulu üyesi baskı altında istifa ettirildiğini ve bu durumun partimize zarar vereceğini düşünerek, kendi iradesi ile istifasını geri çekmiştir. Günlerdir partililerimiz, yöneticilerimiz arıyorlar, ilimizde partimizin düşürüldüğü durum karşısında çok üzgünler, kızgınlar ve çok rahatsızlar."

Şener Zeynel Saygın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından, kendilerine il yönetimlerinin pazartesi günü düşürüleceğinin bildirildiğini aktardı.