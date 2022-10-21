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Yıldız golcü Weghorst'a milli davet! Dünya Kupası için geniş kadroda

Yıldız golcü Weghorst'a milli davet! Dünya Kupası için geniş kadroda

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Wout Weghorst, ülkesi Hollanda'nın Dünya Kupası'nda mücadele edecek geniş aday kadrosunda yer aldı.

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Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi 39 kişilik geniş aday kadrosunu açıkladı. Kadroda Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Wout Weghorst da kendine yer buldu.

Listede bir tanıdık isim daha

Portakalların geniş aday kadrosunda, 2017-2018 sezonunu kiralık olarak Fenerbahçe'de tamamlayan şu an ise Belçika takımlarından Royal Antwerp forması giyen 28 yaşındaki golcü Vincent Janssen de yer aldı.

"Önümüzdeki ay final seçimi yapacağım"

Louis van Gaal, "Bu büyük bir liste ve dürüst olmak gerekirse benim tarzım değil. Ancak, önümüzdeki ay final seçimi yapacağım ve seçtiğim bu oyuncuların ön listede olması gerektiği herkes tarafından biliniyor. Kimse geleceği göremediği için sakatlıklar vs. gibi olası aksiliklere hazırlıklı olmak gerektiğini düşündük." dedi.

Listede 39 kişiye yer veren Louis van Gaal, son seçimini 11 Kasım Cuma günü basın toplantısıyla duyuracağını da açıkladı.

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