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Saadet Partisi'nde flaş gelişme! Mete Gündoğan genel başkan adaylığından çekildi

Saadet Partisi'nde flaş gelişme! Mete Gündoğan genel başkan adaylığından çekildi

TEMEL Karamollaoğlu'na karşı Saadet Partisi Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Prof. Dr. Mete Gündoğan, bugün yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini duyurdu. 30 Ekim'deki kongreye Karamollaoğlu tek ada olarak gidiyor.

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Saadet Partisi'nin 30 Ekim Pazar günü yapacağı 8. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkan adayı olacağını açıklayan Gündoğan, bu kararını geri çektiğini duyurdu. Gündoğan, partinin Yüksek İstişare Kurulu'nda (YİK) Genel Başkan Karamollaoğlu üzerinde ittifak edilmesinin ardından "iç çekişmeler"e neden olmamak için bu kararı aldığını açıkladı. Gündoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Temel Karamollaoğlu başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu (YİK), yaptığı uzun müzakerelerin neticesinde, bu kongrede Temel Karamollaoğlu beyin genel başkan adaylığında ittifak etmiştir.

YİK'in bu açıklamasından sonra, teşkilatların her kademesinden ve camiamızın her kesiminden birçok arkadaşımızla istişarele yaptım. Neticede, bazı konularda farklı fikirlerimiz olsa da herhangi bir rahatsızlığa veya yanlış anlamaya fırsat vermemek ve yüksek ideallerimizi iç çekişmelere örselettirmemek için genel başkan adayı olma kararımı geri çekiyorum.

Camiamızda ve kamuoyunda oluşturduğum heyecandan dolayı memnunum. Kongrenin hayırlara ve Yeni Bir Dünya kurulumunun başlangıcına vesile olmasını dilerim.

Selam, sevgi ve saygılarımla..."

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