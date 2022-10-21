Lezzetiyle baş döndürür fıccın(çerkes böreği) tarifi!

İnternethaber.com okurları için bugün farklı bir tarif olarak Çerkes mutfağını seçtik. Fıccın, Çerkes böreği olarak bilinen lezzeti dünyalara değer bir yöresel tat. Çayınızı onun yanında keyifle tüketeceğinizden emin olabilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla Çerkes mutfağının eşsiz lezzetlerinden fıccın böreği tarifi...

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Her zaman Kafkas mutfağının en lezzetli ve farklı tariflerini Çerkeslerden öğrenebiliyoruz. Bugün de mutfağınızda her zamankinden farklı bir yemek yapma niyetindeyseniz Çerkes mutfağından fıccın'ı denemenizi şiddetle öneriyoruz. Fıccın tarifi damakta iz bırakan lezzetlerimiz arasında yer alıyor. Beş çaylarınıza gönğl rahatlığıyla dahil edebileceğiniz bu yöresel fıccın böreğini herkes yapabilir. Peki fıccın böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Püf noktaları var mı? İşte tadıyla mest eden fıccın böreği tarifi...

Fıccın malzemeleri

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

3 buçuk su bardağı un

İç Harcı için;

300 gram az yağlı dana kıyma

1 adet soğan

3 adet sivri biber

3 adet domates

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

Fıccın(Çerkes böreği) nasıl yapılır?

Öncelikle hamurunu hazırlayarak başlayalım. Ilık süt, tereyağı, maya ve şekeri karıştırın.

Şeker eridikçe azar azar kıvama gelene kadar unu ekleyin.

Tezgahınızı unlayın ve hamuru pürüzsüz hale gelene kadar yoğurun. Ardından bir kaba alıp 45 dakika kadar üzeri kapalı dinlendirin.

İç harcı için; küçük küçük doğranmış soğan, kıyma, biber, biber salçası ve tuzu iyice karıştırın.

Son olarak domatesleri de rendeleyerek karışıma ekleyin.

Hamuru biri daha büyük olacak şekilde ikiye bölün.

Yağlanmış fırın kabına büyük olan parçayı kenarları yüksek kalacak şekilde yayın.

Hamurun ortasına harcı yayın ve üst hamuru merdane ile açın.

Ardından harcın üzerine kenarları örtecek şekilde yerleştirin.

Fazla parçaları aldıktan sonra alt ve üst hamuru yapıştırın.

Üzerine buharın çıkması için yuvarlak bir delik açın ve yumurta sarısını sürün.

Delik kısmına az miktarda tereyağı ekleyin ve fırını 180 derecede ısıtıp fıccın böreğini içerisine koyun.

40 dakika kadar pişirin ve fırından çıkardığınızda yirmi dakika dinlendirip dilerseniz sarımsaklı yoğurt ile servis edin.

Afiyet olsun...