Bir tabakla doyamayacaksınız nevzine tatlısı tarifi!

Kayseri'de genellikle bayramlarda yapılan nevzine tatlısı, şerbetli olmasına rağmen ağızda ağır bir tat bırakmıyor. Yaparken kendinizi usta bir aşçı gibi hissedeceğiniz nevzine tatlısına bayılmamak elde değil. Peki nevzine tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte kolay tarifiyle nevzine tatlısının hazırlanışı...

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Nevzine tatlısı Kayseri ilimizin sevilen, meşhur tatlarından biri. Genellikle bayramlarda yapılan nevzine tatlısını canınız ne zaman isterse yapıp sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Sıradan şerbetli bir tatlı gibi gözükse de nevzine tatlısı oldukça sağlıklı. Çünlü nevzinenin içerisinde sağlıklı malzemelerden ceviz, pekmez ve tahin yer alıyor. Yöresel tatlara her zaman mutfağımda yer var diyorsanız nevzineye sofralarınızda yer açın. Yapımı gayet basit ve yemesi de bir o kadar lezzetli bir şerbetli tatlı. İşte nevzine tarifi...

Nevzine malzemeleri

Şerbeti için;

2,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Yarım su bardağı üzüm pekmezi

Bir kaç damla limon suyu

Hamuru için;

125 gram oda ısısında tereyağı

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı tahin

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı ceviz içi

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Nevzine nasıl yapılır?

Su, şeker ve limon suyunu bir tencerede ocağa alıp ve kaynatın.

Ocağı kapattıktan sonra pekmezi ekleyip soğumaya bırakın.

Hamuru için yoğurma kabında tereyağı, süt, sıvı yağ, tahin, sirke, ceviz içi ve kabartma tozunu koyup karıştırın.

Yaklaşık 3 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurunuzu yağlanmış fırın kabına elinizle bastırarak yayın ve üzerini çatal yardımı ile çizerek dikey şekil verin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

İlk sıcaklığı çıkan tatlıyı keserek soğumuş olan şerbeti üzerinde eşit bir şekilde gezdirin.

Şerbetini çeken tatlının servis tabağına alarak isteğe bağlı tahin ile süsleyip servis edin.

Afiyet olsun...

Nevzine tatlısı nerenin?

Kayseri'nin meşhur tatlılarından biri olan Nevzine genellikle bayramlarda misafirlere ikram edilir.

Üzüm pekmezi faydaları?

Üzüm pekmezi faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da paylaşılan besinlerden biridir. Uzmanlar tarafından da tüketilmesi önerilen üzüm pekmezinin faydaları ise şunlardır:

Üzüm pekmezinin içeriğinde yararlı karbonhidratlar bulunur.

Kemik ve kas sağlığı için faydalıdır.

Vücudun gün içinde ihtiyaç duyduğu bazı mineraller vardır. Üzüm pekmezinin içeriğindeki kalsiyum, potasyum, demir ve magnezyum da günlük ihtiyacın önemli bir kısmını karşılar.

Üzüm pekmezi karaciğer dostu olduğu için temizlenmesine yardımcı olur.

Üzüm pekmezi iştahı açmaya yardımcı olur.

Kadınlar tarafından tüketildiğinde regl sancılarının azalmasında etkili olabilir.

Soğuk algınlığı gibi gribal hastalıkların iyileşme sürecinde kullanılır. Vücuda enerji ve direnç katar.

Kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcıdır. Hem gebelik döneminde hem de lohusalık dönemlerinde kadınların tüketmesi önerilir.

Damar sertliğinde iyi gelir.

Kalp rahatsızlıklarının ilerlemesini engeller.

Kanser riskine karşı vücudu korur.

Alkol, sigara gibi bağımlılığa yol açan zararlı maddelerin vücutta yol açtığı zararları en aza indirmeye yardımcı olur.