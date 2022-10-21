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Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar! Seferler için açıklama geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar! Seferler için açıklama geldi

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir kişi intihar etti.Yapılan açıklamada seferlerin saat 15:15'te normale döndüğü bildirildi.

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Olay Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ç isimli kişi seferler yapıldığı sırada perona yaklaştı. Bir anda raylara atlayan şahıs trenin altında kaldı. Durumu fark eden makinist, ekiplere haber verdi.

Polis Marmaray’da güvenlik önlemi alırken seferler durduruldu. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze Adli Tıp Kurumu’na morguna kaldırılırken, seferler bir süre sonra normale döndü.

Marmaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir. Marmaray trenlerimiz saat 15.15 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür."

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