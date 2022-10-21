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THY'nin Lizbon-İstanbul seferi "bomba şakası" nedeniyle iptal edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY'nin Lizbon-İstanbul seferi "bomba şakası" nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yollarının (THY) Lizbon-İstanbul seferi yolculardan birinin "bomba şakası" nedeniyle sefer iptal edildi.

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Edinilen bilgiye göre, TK-1756 sefer sayılı Airbus A321 tipi Lizbon-İstanbul seferini yapacak uçağa yolcu alımı sırasında, bir yolcu uçakta bomba olduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine güvenlik güçleri çağrıldı, uçak güvenli park alanına çekildi.

Gözaltına alındı

Polis ekiplerince diğer yolcular uçakta bekletilirken, bagajlar indirildi. Güvenlik aramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. "Bomba şakası" yaptığı anlaşılan yolcu gözaltına alındı.

İşlemlerin uzun sürmesi nedeniyle uçuş ekibinin mesai saati dolduğu için sefer iptal edildi.

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