Oje kıyafetten, halıdan nasıl çıkar? Oje lekelerini çıkarmanın püf noktaları

Oje birçok kadın tarafından her gün sürülen aksesuarlardan biri. Rengarenk, mat ya da parlak, çatlak ya da ışıltılı haliyle dikkat çeken ojeler çoğu kadın tarafından ilgi odağı oluyor. Günümüzde kalıcı oje, protez tırnak gibi uygulamalar yaygınlaşsa da oje sürenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar çok.

Tırnaklar ve eller diğer insanlar için en çok dikkat edilen kısımlardır. Bu yüzden ojeler kadınlar için vazgeçilmez süslerden biridir. Günümüzde her ne kadar protez tırnak ve kalıcı oje uygulamaları yaygınlaşmış olsa da, her gün bıkmadan oje sürenlerin az değil. Oje sürmek zevkli olsa da bazen etrafa sürülebilir ve çıkmayan lekesi can sıkıcı olabilir.

Asetonsuz oje çıkarma yöntemi

Öncelikle kumaşın arkasına birkaç kat havlu kağıt yerleştirin.

Bu yöntem lekenin diğer kumaşa geçmesini önleyecektir.

Şimdi oje lekesinin olduğu bölgeye elma sirkesi dökün ve birkaç dakika bekleyin.

Nemli bir bez ile sirke dökülen lekeli bölgeyi yavaşça temizleyebilirsiniz.

Ojenin kalın tabakası temizlendiğinde ılık su altında tüm lekeyi akıtarak yok edebilirsiniz.





Koltuk yüzeylerinden çıkarmak için...

Bunun için öncelikle ılık su ve ağartıcı içermeyen deterjan ile bir karışım hazırlanır.

Koltuk yüzeyine bu sıvı karışımı bir miktar döküp bekleyiniz.

Deterjan etkisi ile oje lekesi kumaştan ayrılacak ve nemli bezle temizlediğinizde beze gelecektir.

Küçük lekeler için 1 tatlı kaşığı deterjan işinizi görebilir. Eğer leke boyutu büyükse deterjan miktarını yükseltebilirsiniz.

Eğer oje lekesi kalın bir tabaka ise lekeli yüzeyi bir fırça ile kazıyabilirsiniz.

Halıdaki oje lekesini çıkarmak için...

Koyu renkli bir halınızda bu işlemi gerçekleştirmek için oje lekesinin olduğu bölgeye geniş bir alanda saç spreyi sıkın.

Yaklaşık 5 dakika kadar bekleyin.

Saç spreyi halının gözeneklerindeki oje lekesini yumuşatarak kolayca temizlenmesini sağlayacaktır.

Yumuşayan lekeyi eski bir diş fırçası ile temizleyebilirsiniz.

Eğer halıdaki oje lekesi eski bir leke ise daha fazla bekletebilirsiniz.

Aseton içeren oje çıkarıcısı kullanarak; beyaz ve desensiz kağıt havluyu, bezi veya pamuğu ıslatın. Asetonsuz oje çıkarıcıları da tercih edebilirsiniz ama onların etkisi daha azdır.

Asetonu kumaşın iç kısmında, küçük bir dikiş yerinde test ederek, oje çıkarıcısının kumaşa zarar vermediğinden emin olun.

Asetonla ıslatılmış olan pamuğu, lekenin üzerinde ovmadan bastırın.

Pamuk veya kullandığınız malzeme, oje lekesini emdikçe değiştirin.

Eğer oje lekesi kumaşın arka tarafına geçerse, bu işlemleri oje lekesinin her iki tarafında birkaç defa tekrarlayın.

Son olarak kumaşı talimatında belirtildiği gibi yıkayın ve kurutma makinesi kullanmadan kurutun.

Oje lekesi kalırsa, beyaz kumaşlar için talimatında varsa ağartıcı kullanabilirsiniz.