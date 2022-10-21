Benzema Ankaragücü'nün eski oyuncusunu ti'ye aldı

Ballon d'Or ödülünde mutlu sona ulaşan Karim Benzema, sosyal medya hesabında bir dönem Ankaragücü forması da giyen Jerome Rothen'i tiye aldı.

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Geçen sezon ortaya koyduğu performansla kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Fransız golcü Karim Benzema, Ballon d'Or ödülünün de sahibi olmuştu. Benzema, bu kez sosyal medyadan paylaştığı İnstagram hikayesi ile gündem oldu.

RMC'de yorumculuk yapan ve 2009-2010 sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması da giyen eski Fransız futbolcu Jerome Rothen, en son verdiği röportajda Kylian Mbappe'nin Benzema'dan daha iyi olduğunu dile getirdi.

Benzema İnstagram'dan cevap verdi

Bunun üzerine Benzema sessiz kalmadı ve 44 yaşındaki spor adamına sosyal medyadan cevap verdi. Benzema, Rothen'in başkent ekibindeki bir fotoğrafını paylaştı ve "Çok fazla konuşuyorsun, konsantre ol" notunu düştü. Benzema bu paylaşımın ardından da Ballon d'Or'u kazandığı bir fotoğrafı paylaşarak Rothen'i tiye aldı.

Jerome Rothen kimdir?

Fransa'da Caen takımının altyapısından çıkan Rothen, Ligue 1'de uzun yıllar Monaco ve Paris Saint-Germain formalarını giymiş ve 2009-10 sezonun devre arasında kiralık olarak Ankaragücü'ne imza atmıştı. Sezon sonuna kadar Başkent ekibinde top koşturan Fransız futbolcu, Süper Lig'de 12 maçta görev almıştı.