Burnunuzun direği kırılmasın! Ayak kokusundan kurtulmanın doğal yolları!

Uzun süre kapalı ayakkabıların içinde kalan ayaklar kötü kokular duymamıza yol açabiliyor. Peki ayak kokusunun diğer nedenleri arasında neler var? Ayak kokusu yapısal mıdır? Ayak kokusuyla ilgili merak ettiğiniz tüm bilgileri ve ayak kokusunu giderecek doğal yöntemleri sizin için paylaşıyoruz...

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Pek çok nedenle gelişebilen ayak kokusu hayat kalitesini etkilemesinin yanında sosyal ortamlardan geri durmanıza da neden olabilir. Ancak ayak kokusu kabusunuz olmasın! Ayak kokusunu engellemek için nedenlerini öğrenmek ona göre çözüm aramak gerekiyor. Peki ayak kokusu neden olur ve nasıl geçer? Bu soruların yanıtı haberimizin devamında!

Ayak kokusu neden olur?

Birçok kişi ayak kokusunun neden oluştuğu konusunda birçok araştırma yapıyor. Ayak kokusuna çare bulabilmenin öncelikli yolu ayak kokusunun neden oluştuğunu bilmekten geçiyor. Ayak kokusunun birçok nedeni bulunmaktadır. Ayak kokusu şeker hastalığı, stres ve genetik olarak birçok nedeni bulunuyor.

Ayak kokusunun bazı nedenleri şöyle sıralanabilmektedir:

Ayak kokusu bazen genetik olarak ortaya çıkabilir.

Suyu az tüketen kişilerde ayak kokusu oluşma ihtimali daha yüksektir.

Ayak kokusuna neden olan ter bezlerinin normalden çok daha fazla çalışması ile ayak kokusuna neden olur.

Ayakta meydana gelen mantar enfeksiyonlarının varlığı.

Kullanılan herhangi bir ilaç ayak kokusuna sebep olabilir.

Stresli yaşam biçimi ayak kokusuna sebep olabilir.

Şeker hastalığının varlığı ayak kokusuna neden olabilir.

Tiroid bezinin hastalıkları ayak kokusuna neden olabilir.

Ayak kokusu nasıl geçer?

Ayak kokusuna neden olan sebeplerin en yaygın olanı ayakların gün boyu terlemesi ve terleyen ayakların ayakkabı içerisinde uzun süre kalıp ayakkabı da terin kurmasıdır. Terleme ile birlikte bakteriler ayakkabı içerisinde, ayakta ve giyilen çorapta kendisine yer bulur. Daha sonra ise ayakkabı tekrar giyildiğinde çok kolay bir şekilde ayak kokusu tekrarlar.

Ayak kokusunu çözmek için tüyolar

Ayak kokusunun giderilmesi için kesin çözüm olabilecek birkaç öneriyi sunuyoruz:

Ayak Temizliği

Ayak kokusundan kurtulabilmek için ilk olarak yapılması gereken ayağın temiz olmasıdır. Ayak temizliğinin yanı sıra ayağa giyilen çorapların da temiz olmasına çok dikkat edilmelidir. Her gün temiz çoraplar giymeli ve ayaklar her gün temizlenmelidir. Daha önce giyilmiş bir çorap temiz bir ayağa giyilse bile çorap üzerine bir önceki kullanımda yerleşmiş olan bakteriler yeniden ayak kokusuna sebep olacaklardır.

Ayaklar temizlendikten sonra ise ayaklar mutlaka çok iyi kurutulmalıdır. Ayakkabılar içerisine yerleşen koku ve bakterileri yok edebilmek için spor ayakkabıları çamaşır makinelerinin kısa ve düşük ısıdaki programlarında yıkanmalıdır.

Çorap ve ayakkabı seçimi önemli

Ayak kokusu çorabın üretildiği malzemeden kaynaklanabilmektedir. Naylon bir çorap ayaklarınızı kolayca terletebileceği için ayak kokusuna sebep olur. Doğal pamuktan üretilen çorapları kullanmak doğru bir tercih olacaktır. Aynı ayakkabılar sürekli giyilmemelidir. Hava geçiren ayakkabılar seçilmelidir.

Karbonat kullanmak

Ayak kokusunun nedenlerinden biri olan ter için PH dengelemesi yaptığından dolayı karbonat koku için doğal bir çözümdür. Bir leğen içerisinde bir miktar su içerisine 3 kaşık kadar karbonat koyup ayakları içerisinde bekletmek ve bu işlemi 10 gün sürdürmek işe yarayacaktır. Karbonat ayakkabı ve çorapların içerisine serperek giyilmelidir.

Sirke kullanmak

Ayak kokusunu giderebilmek için sirke kullanılabilir. Akşam ayaklar sirkeli su içerisinde bir süre bekletilmelidir. 10 gün kadar 20 dakika uygulamak ve her duş sonrası sirkeli su ile ayakları yıkamak kokuyu yok edecektir.

Pudra

Ayak kokusuna neden olan teri önleyebilmek için nemi emen pudra kullanılması koku v nemin oluşmasının önüne geçer.

Çay kullanmak

Çay içerdiği bazı maddeler nedeni ile bakterileri önleyen doğal bir üründür. Ayaklarda bulunan gözenekler ve ter bezlerini küçülterek terlemeyi azaltır.