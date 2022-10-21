Bu belirtileri ilk kez duyacaksınız! İşte migrenin en şaşırtıcı 10 belirtisi

Başladığı zaman insanı hayattan soğutan en büyük sağlık sorunlarının ilk sırasında yer alan migreni tetikleyen birçok faktör bulunuyor. Migrenin belirtilerini erken fark etmek ise tedavi için oldukça önemli bir konu.

Abone ol

Migren, başladığı zaman hayatı adeta kabusa çeviren bir sağlık sorunu. Yaşam kalitesini alt üst eden ilk 5 hastalık arasında bulunan bu illet hastalığı kontrol altına almak için öncelikle hastalığı tanımak, işaretlerini fark etmek gerekiyor.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Öztürk, genellikle kadınlarda görülen hastalığın gözden kaçan belirtilerini şöyle sıraladı…

İşte genellikle fark edilmeyen belirtiler

1- Boyun ağrısı

Boyun ağrısının daha önce migren tetikleyicisi olduğu düşünülürken, son araştırmalar bunun migrenin sebebi değil, bir belirtisi olduğunu göstermektedir. Migreni olan insanlar sıkça boyun ağrısı yaşar. Buna boyun tutulması, gerginliği, boyuna yayılan veya boyundan gelen ağrı da dahildir. Boyun ağrısı, başlangıç aşaması da dahil olmak üzere yaygın bir migren semptomu olabilir, fakat çoğunlukla göz ardı edilir.

2- Üşüme hissi

Beynin çoğunlukla migrenle ilişkilendirilen bölgeleri aynı zamanda vücut ısısını ve kas hareketlerini de muayene eder. Bu da migren atağı esnasında beyinde oluşan değişikliklerin vücut ısısında değişikliklere, üşümeye ve titremeye yol açabileceği anlamına gelir.

3- Ortamda olmayan kokular

Hayali koku (phantosmia) migren aurasının nadir görülen bir türüdür. Aura çoğunlukla görme ile alakalı problemlere sebep olur ve migren atağının baş ağrısı aşamasından önce gerçekleşir. Bununla birlikte, aura kişinin koku halüsinasyonu duymasına da sebep olabilir. Migrenle ilişkili hayali kokular çoğunlukla hoş olmayan kokulardır ve en yaygın olanı yanık veya duman kokusudur.

4- Beyin sisi

Birçok insan migren ve kafa karışıklığını aynı anda yaşar. Bu durum, kişinin yoğunlaşma ya da net düşünmekte zorlanmasına sebep olabilir; semptomlar ise çoğunlukla beyin sisi olarak bilinir. Baş ağrısı esnasında odaklanmak ve düşünmek zor olsa da, beyin sisi migren atağının baş ağrısı evresinden önceki, sonraki saatlerinde ve günlerinde meydana gelebilir.

5- Uykusuzluk

Uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu, çok erken uyanma ve uykudan sonra kendini yenilenmiş hissetmeme gibi uykusuzluk da atağın başlangıç aşamalarında bir migren belirtisi olabilir.

6- Sinüzit benzeri sorunlar

Tıkalı veya akan bir burun ve sulu gözler sinüs baş ağrısına işaret edebilir, fakat sinüslerle alakalı problemler aynı zamanda yaygın migren semptomlarıdır. Migreni olan insanların % 45'inde en az bir tıkanıklık veya gözlerde sulanma belirtisi vardır. Sinüs baş ağrısı esasında nadirdir ve çalışmalar, sinüs baş ağrısı düşünülen hastaların birçoğunun esasında migren hastası olduğunu ortaya koymuştur.

7- Baş dönmesi

Migreni olan insanlar denge veya görme duyularıyla alakalı problemler yaşayabilir. Baş dönmesi, sersemlik hissi veya dengesizlik migrenin bir belirtisi olabilir.

8- Ruhsal değişiklikler

Migren atağı kişiyi sinirli, üzgün veya asabi hissettirebilirken, anksiyete, depresif bir ruh hali veya sersemlik gibi bazı ruh hali değişiklikleri esasında migren ile ilişkili olabilir. Bu ruh hali değişiklikleri migrenin baş ağrısı evresinden önceki, sonraki saatler ve günlerinde meydana gelebilir.

9- Allodini

Migreni olan birçok kişi ışığa, sese ve kokuya karşı yüksek hassasiyete sahipken, hastaların % 40 ila 70'i çoğunlukla normalde ağrı oluşturmayan şeylerden acı çeker. Migrenin allodini adı verilen ve çoğunlukla gözden kaçan bu yan etkisi, vücudunuzun ağrıyı işleme biçimindeki değişikliklerden kaynaklanır. Allodinisi olan insanlar için hafif bir cilt dokunuşu, saç fırçalama ve sıcaklık değişiklikleri acı verici olabilir.

10- Yorgunluk

Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Bunun sorumlusu migren olabilir. Hem atak öncesi ve esnasında hem de ataklar arasında kronik yorgunluk, kronik migrenin bir belirtisi olabilir.

Hepsinde baş ağrısı görülmez

Baş ağrısı, baş ağrısını tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir ve migrenin yaygın bir belirtisidir. Fakat, tüm baş ağrılarının migrenden kaynaklanmadığı gibi tüm migrenlerde de baş ağrısı görülmez. Bazı yaygın semptomlar bulantı, kusma ve ışığa, kokulara ve seslere karşı hassasiyettir. Fakat diğer semptomlar daha nadirdir veya gözden kaçabilir. Birçok kişi bu semptomların migrenle ilişkili olduğunu fark etmeyebilir. Fakat nadir görülenler de dahil hastalığın tüm semptomlarını bilmek doğru teşhis ve tedavi için mühimdir.