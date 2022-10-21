Çocuğunuzun obez olmasını istemiyorsanız bu davranışlarınızdan vazgeçin

İngiliz bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, çocukların yemeğe aşırı düşkün olma sebeplerini ortaya çıkarttı. İşte çocuğunuzun ileriki yaşlarda obezite hastalığına düşmemesi için dikkat etmeniz gereken davranışlar.

Abone ol

Çağımızın en büyük sağlık problemlerinden birisi olan obezite aslında çocuk yaşlarda kendini göstermeye başlıyor. Yapılan bir araştırma neticesinde ailesinden ilgi görmeyen veya her hareketine sert şekilde karşılık verilen çocuklar, kendini yemeğe veriyor ve bu da beraberinde aşırı kiloları ve sonrasında obeziteyi getiriyor.

1.5 kilo daha az kilolu

Yapılan araştırmada çocuklarına karşı sert ama sıcak olan ailenin çocukları, katı veya ilgisiz olan çocukların kilolarından 1.5 kilo daha az olduğu ortaya çıktı.

Londra’daki Imperial College Business School’dan araştırmacılar, yirmi yılda 10 binden fazla İngiliz çocuğunu içeren verileri analiz etti.

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, uzmanlar, ailelerinden yeterince sevgi görmeyen çocukların içlerindeki boşluğu doldurmak için yemek yemeye yönelebileceğini tespit etti.

Ebeveynlik tarzı yeme potansiyelini etkiliyor

Yapılan çalışmada, ebeveynlik tarzı; ebeveynler ve çocuklar tarafından doldurulan anketlere dayalı olarak dört kategoriye ayrıldı.

Bunlar, otoriter (net sınırları koruyan ama aynı zamanda sıcakkanlı ebeveynler), otoriter (katı disiplini koruyan ve çok az sıcaklık gösteren ebeveynler), izin veren (ebeveynler empati kurar fakat belirli kuralları vardır) ve ihmalkar veya ilgisiz (duygusal olarak ilgisiz ve sevgi dolu ebeveynler) olarak ayrıldı.

Açıklanan sonuçlara göre, 7 yaşına kadar otoriter veya ihmalkar ebeveynlik tarzlarıyla yaşayan gençlerin, daha sıcak davranışlarla yetiştirilenlere göre 1,5 daha fazla ağırlığa sahip oldukları ortaya çıktı.

Melbourne, Avustralya’daki Uluslararası Obezite Kongresi’nde sunulan araştırmada uzmanlar, ebeveynlik tarzlarının çocukların yemekle potansiyel ilişkileri üzerindeki etkisini gösterdiğini belirtti.

Obezite belirtileri nelerdir?

Obezite hastalığının en temel belirtisi vücutta aşırı düzeyde yağ dokusu birikimidir. Ancak meydana gelen fazla kilolar obezitenin görsel problemlerinin beraberinde birtakım sağlık problemlerini da beraberinde getirebilir. Obeziteye bağlı olarak ortaya çıkan problem ve semptomların arasında şunlar yer alır:

Terleme

Çabuk yorulma

Nefes darlığı

Horlama ve uyku apnesi

Cilt sorunları

Sırt ve eklem ağrıları

Psikolojik sorunlar ve benlik saygısında azalma

Tüm bu problemlerin oluşumunun önlenmesi ve obeziteye bağlı oluşabilecek kronik rahatsızlıkların engellenmesi açısından fazla kilo problemi bulunan bireylerin obezite boyutuna ulaşmadan önce zayıflaması ve ideal kilolarını korumaya özen göstermeleri gerekmektedir.