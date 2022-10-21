İçerisinde yok yok! Bunları okuyunca evinizden narı eksik etmeyeceksiniz

Kış meyveleri arasında en sevilen nerden biri olan nar, insanın sağlığı için oldukça faydalı. Özellikle içeriğindeki A vitamini, bazı B vitaminleri (B1, B2, B6), C vitamini, E vitamini ve folik asit gibi pek çok vitamini barındıran narın saymakla bitmeyen faydalarını duyanlar evlerinden narı eksik etmeyecek.

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Genellikle meyvelerin tamamında bulunan vitaminler, insan sağlığı için oldukça faydalıdır. Ancak bazı besinler var ki, içeriğindeki vitamin ve mineraller bakımından tüm meyvelerin önüne geçer. İşte bunlardan bir tanesi ise kış meyvesi olan nar.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, bir porsiyon narın 100 gram ve yaklaşık 80 kalori olduğunu açıklayarak, “Sağlığımız üzerindeki etkilerinden faydalanmak için her gün bir porsiyon nar tanelerini çekirdekleriyle birlikte tüketebilirsiniz. Ancak diyabet hastası iseniz narı daha az ve kontrollü tüketmeniz gerekir” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, nar tüketmeniz için 7 özel nedeni anlattı. Tuba Sungur ayrıca önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Eklem ağrılarına iyi geliyor

Yüksek antioksidan içeriğiyle vücutta kronik inflamasyonu önleyebiliyor ve vücuttaki iltihabın azalmasına destek veriyor. Bu etkileri sayesinde eklem ağrılarının hafiflemesine ve artrit gibi eklem rahatsızlıklarının tedavisine katkı sağlıyor.

Damarları koruyor

Yapılan araştırmalara göre; antioksidan kapasitesi yüksek olan nar suyu LDL (kötü huylu) kolesterolü düşürebiliyor ve trombosit aktivasyonunu azaltarak aterosklerozun (damar sertliği) önlenmesine destek oluyor.

Ciltte kırışıkları geciktirebiliyor

Yaş ilerledikçe vücutta antioksidan üretimi yavaşlıyor. Vücutta antioksidanın azalması da ciltte kırışıklıklara ve hızlı yaşlanmaya neden oluyor. Nar içerdiği zengin antioksidanlar sayesinde ciltte kırışık oluşumunu geciktirerek yaşlanmanın etkilerini azaltıyor. Narın çekirdeğinde bulunan punisik asit de (omega 3 yağ asidi) cildin nem kaybının azalmasına destek olarak yaşlanmanın etkisini yavaşlatıyor.

Kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor

Posa, kan şekerini düzenlemeye destek olan mühim faktörlerden biri. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, “Nar çekirdeği içerdiği zengin lif sayesinde kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor.’’ diyor.

Tümöre karşı etkili olabiliyor

Narın içerdiği zengin antioksidanlar vücudu rahatsızlıklara karşı daha dirençli hale getiriyor. Kansere karşı koruyucu etki gösteriyor ve meydana gelen kanser hücrelerinin çoğalmasının önlenmesine destek veriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, “Özellikle nar suyu tüketiminin prostat ve kolon kanserini önleyici etkileri olduğu çalışmalarla gösterilmiştir.” diyor.

Hafızayı güçlendiriyor

Narın içeriğindeki antioksidan bileşenlerin ve bilhassa çekirdeğinde bulunan esansiyel bir yağ asidi olan punisik asidin hafızayı güçlendirmek gibi mühim bir işlevi var. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, “Bu etkisi sebebiyle narın Alzheimer tedavisinde mühim bir rol oynayacağı düşünülüyor.” diyor.

Kabızlığa iyi geliyor

Yetersiz lif alımı kabızlığın en sık karşılaşılan nedenlerinden biri. Lif oranı bilhassa yüksek olan nar kabızlığa iyi geliyor. Sadece narı yemek değil, nar suyu içmek de kabızlığın giderilmesine ve önlenmesine destek oluyor. Fakat çok fazla nar tüketmenin de gereğinden fazla lif alımına yol açıp kabızlık yapabileceği de unutulmamalı.

Nar tüketirken 5 kurala dikkat!

- Narın kabuğunda tanenler yer alıyor. Kabuklu presleme yöntemiyle elde edilen nar suyunun içeriğindeki tanenler sayesinde antioksidan özelliği daha fazla oluyor.

- Antikanserojen ve antiinflamatuar özelliğinden faydalanmak için narı çekirdekleriyle birlikte tüketin.

- Vitamin değerlerinin kaybolmaması için bilhassa nar suyunu bekletmeden için.

- Nar, bilhassa antikogülan grubu denilen (kan sulandırıcı) bazı ilaçlarla etkileşimde oluyor. Dolayısıyla kullandığınız ilaçların nar ile etkileşimi olup olmadığını mutlaka hekiminize danışın.

- Diyabeti olanlar için porsiyon ölçüsü normal bireylerden daha azdır. Diyabet hastalığınız varsa günde yaklaşık 1 çay bardağı nar tanesi tüketebilirsiniz.