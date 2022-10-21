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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Olumlu buluyorum

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Olumlu buluyorum

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Türk ve Yunan Savunma Bakanları arasında bir iletişimin olmasını olumlu buluyorum" dedi.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Komşu ülke Türkiye’nin silahlanma programları hakkında yorum yapmıyorum ve açıkçası Türkiye'den de aynı talebim var. Yunanistan'ın silahlanma programları hakkında yorum yapmamalarını istiyoruz.

İletişimin devam etmesini olumlu ve doğru buluyorum

İki ülke Savunma Bakanı arasında bir iletişimin olmasını ve belirli koşullar altında bu iletişimin devam etmesini olumlu ve doğru buluyorum. Bir kez daha söyleyeceğim ki halklarımız birbirine düşmanca duygular beslememektedir. Ve bu, korumamız gerektiğine inandığım çok önemli bir mirastır. Birkaç gün önce Selanik'ten İzmir’e ticari bir deniz rotası açıldı ve umarım başarılı olur. Çünkü bu şekilde iki halk arasındaki iletişim ve ikili ticaret daha da güçlenecektir” ifadelerini kullandı.

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