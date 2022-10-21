Hafıza problemi yaşıyorsanız mutlaka bu takviyeleri alın!

Hafıza kaybı, özellikle ileri yaşlardaki kişilerin en büyük problemlerinden birisi. Ancak tükettiğimiz gıdalar, bu sorunu mümkün olduğunca azaltabiliyor. İşte daha keskin bir hafızaya sahip olmak için alınması gereken takviyeler...

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Beslenme, yaşam için en temel ihtiyaçların başında geliyor. Sağlıklı beslenmek yaşam kalitenizi üst seviyelere çıkarır ve size birçok fayda sağlar. Ancak bazı vitaminler, diğerlerine göre daha fazla fayda sağlayabiliyor. Özellikle vitamin ve mineral bakımından zengin olan bazı besinler, hafızayı kuvvetlendirmede oldukça başarılı.

İşte keskin bir hafızanın sırrı…

Omega-3 takviyesi

Genel zihinsel sağlığı iyileştirmenin beraberinde beyninizi keskin tutmak söz konusu olduğunda, omega-3 yağ asidinden zengin beslenmek en mühim ayrıntılardan biri. Sonpal, "Omega-3'ün beyindeki hafıza ve tepki süreleri gibi işlevleri iyileştirdiği gösterildi" diyor ve yağ asitlerinin beynin yaşlanma sürecine karşı mücadelede oldukça önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

Akıl sağlığına gelince, yağlı gıdalarda bulunan bu yağ asidi, depresyon belirtilerini hafifletme kabiliyeti açısından kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Yine de Sell, bir omega-3 takviyesi seçerken dikkate alınması gereken en mühim şeyin nicelikten çok kalite olduğunu belirtiyor.

Zihinsel sağlık için önemli

Sell, "Omega 3 yağ asitleri, bir anti-inflamatuar olarak iyi araştırılmıştır" diyor. "Artık bildiğimiz şey, iltihabın zihinsel sağlıkta önemli bir oyuncu olduğu."

Sonuç: Zihinsel keskinliği korumak, yaşlanmayı geciktirmekle mücadele etmek ve zihinsel sağlığınızı iyileştirmek kadar, omega-3 yağ asitleri beyin sağlığını desteklemek için bir hayli mühimdir.

Omega-3 yağ asitleri temelde deniz ürünleri ile farklı sebzelerde bol miktarda bulunur. Örnek olarak; somon, sardalya gibi yağlı tuzlu su balıkları, chia tohumu, fındık, kırmızı et, yumurta ve soyada bol miktarda bulunuyor.

B-12 vitamini

Omega-3 stoklarken, beyindeki nörotransmitter yollarını desteklemeye destek olacak ve ruh halinizi düzenlemeye destek olabilecek yeterli B vitamini aldığınızdan emin olmanız da mühimdir.

Sell, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

B vitaminleri genellikle beyin sağlığında göz ardı edilen önemli faktördür" diyor ve bir B-kompleks vitaminin B vitaminlerinden sadece birini tek başına almaktan daha iyi olduğunu da sözlerine ekliyor. Vitaminlerin birbirleriyle sinerjik bir ilişkisi vardır, bu nedenle bir kompleks genellikle onları tek başına kullanmaktan daha iyidir

Fakat Sonpal, B12 vitamininin zihinsel sağlığı iyileştirmek için bilhassa mühim olduğuna dikkat çekiyor. "Bu vitamin, ruh halimizi ve mutluluğumuzu dengelemekten sorumlu olan nörotransmitter serotoninin üretilmesinde hayati bir rol oynuyor" diyor. "B12 vitamini olmadan, klinik depresyon riski için bir endişe var."