ABD'li dergi yazdı: Türkiye'nin muhalefeti, Erdoğan'ın zafere giden yolunu açıyor

Türkiye'deki muhalefeti destekleyen ABD merkezli askeri analiz dergisi The National Interest, 6'lı masanın koltuk savaşı yüzünden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatlıkla 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını ifade etti.

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Tarihi 2023 seçimlerine aylar kala ABD merkezli askeri analiz dergisi The National Interest, muhalefete sert sözlerle yüklendi. Yazıda, "yakışıklı" olarak nitelendirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesinin muhalefet için büyük bir handikap yaşatabileceği öne sürüldü. Muhalefetin beceriksiz, korkak ve sönük bir politika izlediği vurgulanırken, başarısız belediyeciliğiyle İstanbulluların tepkisini çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olması için ön plana çıkarıldı.

Erdoğan'ın oy potansiyeli tedirgin etti

Sinan Ciddi imzalı yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy potansiyelinden endişe duyulurken, Cumhurbaşkanı ile letişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında asılsız ithamlarda bulunuldu.

6'lı masaya çok sert sözler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta ön plana çıkarılmasına karşı 6'lı masanın pasif kalması eleştirilerek, "Millet İttifakı adı altında 6 siyasi partiden oluşan koalisyon Cumhurbaşkanı Erdoğan için rayları yağlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Yanıltıcı haberlerin sonu ABD'li dergiyi de tedirgin etti

İletişim Başkanı Altun'a hakaret edilen skandal yazıda, toplumu kutuplaştırarak tansiyonu artıran yalan ve manipülatif algı haberciliğini önlemek için geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçerek yasalaşan 'Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi'ne karşı da muhalefet ile paralel bir dil kullanıldı.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin zamanlamasından şüphe duyuluyor

Kılıçdaroğlu'nun yasa TBMM Genel Kurulu'nda oylanırken ABD'de gezmesine tepki gösterildi. CHP Lideri için "Atlantik'te boş boş dolaştı" ifadeleri kullanılan yazıda, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin zamanlamasının manidar olduğu iddia edildi.

"Muhalefet beceriksiz, korkak ve sönük"

Muhalefetin halkı yanıltıcı bilgilerin önlenmesine yönelik düzenlemeye karşı direnmekte pasif kalması sert bir dille eleştirildi. Millet İttifakı'nın stratejisinin, "beceriksiz, korkak ve sönük" kaldığı kaydedildi.

Projeleri yok

6'lı masanın taht kavgasına girdiği değerlendirilirken, 6 muhalif partinin seçim sürecinde halka heyecanlandıracak vizyon sergilemediği ve projeleri hakkında hiçbir bilgilerinin olmadığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı artıyor

Son süreçte seçim anketlerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine geliştiği ve böyle devam ederse kararsız seçmenin Erdoğan'ın lehine oy verme eğiliminde olacağının altı çizildi.

"Kılıçdaroğlu karizmatik değil"

6'lı masanın seçilmesi en düşük görülen Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeye odaklandığı ileri sürülürken, 2010 yılından bu yana bir seçim bile kazanamadığı vurgulanan 73 yaşındaki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "yakışıklı, kibar ve karizmatik olmayan" olarak tanımlanması dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'nu parlattı

Yazının sonunda 3.5 yıllık İBB performansıyla sınıfta kalan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu favori gösteren yazar, muhalif liderlerin gölgede kalmaktan korktuğu için başarısız İBB Başkanı'ndan çekindiğini iddia etti.

Muhalefet yine kaybedecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'teki muhtemel zaferinin, Batı'nın hegemonyasını alt üst edeceğinden çekinilirken Türkiye muhalefetinin Erdoğan'a meydan okuma ve seçmenlere alternatif bir vizyon sağlamayı reddettiği ifade edildi. Muhalefetin 20 yıldır devam eden başarısızlığının oldukça kritik olan bu seçimde de değişmeyeceği kaydedildi.