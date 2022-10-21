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Aston Villa, Fatih Terim'le mi anlaşacak?

Aston Villa, Fatih Terim'le mi anlaşacak?

Gerrard ile yollarını ayıran Aston Villa'nın teknik direktörü Fatih Terim ile ilgilendiği iddia edilmişti. Söz konusu haberin sadece yurtiçi kaynaklı olduğu ve dış basına yansıyan böyle bir haber olmadığı ortaya çıktı.

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Burak Elmas başkanlığı döneminde Galatasaray ile yollarını ayıran ve sonraki dönemde başka bir takım çalıştırmayan Fatih Terim için Premier Lig ekibi Aston Villa'nın deneyimli çalıştırıcıyı takımdan ayrılan Steven Gerarrd yerine takımın başına getirmek istediği konuşuluyor.

İddialar gerçeği yansıtmıyor

Türk basınında Aston Villa Fatih Terim'i istiyor' haberleri çıkmasına rağmen İngiliz basınında söz konusu iddiaları doğrulayan herhangi bir haberin yer almadığı görüldü.

Aston Villa, Fatih Terim ile görüşecek mi?

Daily Mail'in haberine göre; Aston Villa, teknik direktörlük görevi için Mauricio Pochettino ile görüşecek.

Steven Gerrard ile yollarını ayırdığını açıklayan İngiliz ekibinin tecrübeli ve takım üzerinde otoritesi etkili olabilecek bir teknik adamla çalışmak istediği kaydedildi. Fatih Terim adı ise söz konusu hocalar arasında yer almadı.

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