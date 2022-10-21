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Bülent Uygun açıkladı! Kim Min-Jae gerçeği çok başka

Bülent Uygun açıkladı! Kim Min-Jae gerçeği çok başka

Tecrübeli teknik direktör Bülent Uygun, Fenerbahçe'nin Napoli'ye sattığı Kim Min Jae'yi Türkiye'ye getiren ismin Slaven Bilic olduğunu söyledi.

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Bülent Uygun, Sivasspor'un başındayken girdikleri şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak, "Sivas'ta çok iyi işler yaptık. Yendiğimizde şampiyonluk için çok büyük bir yol kat edeceğimiz iki tane maç vardı Sivas’ta. Biri Beşiktaş , biri Galatasaray. O maçlarda da inanılmaz top oynadık ama belki nasibimiz değildi, ruhumuzun kazanamadığı, kaderimizin bize çizdiği şampiyon olmama durumu vardı, olamadık. 73 puan aldık, 68, 67, 65’lerle şampiyon olunan ligde 73 puan topluyorsun. Sivasspor’un şampiyonluğunu yediler ama Şampiyonlar Ligi’ne götürdük" dedi.

"Herkes Kim'i Vitor Pereira getirdi sanıyor"

Fenerbahçe'deki başarılı sezonunun ardından ayrılarak Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae ile ilgili de konuşan Uygun, "Herkes Kim'i Vitor Pereira getirdi sanıyor, o getirmedi, Biliç getirdi ülkeye. Biliç söyledi. Ya adama dünyanın en iyi kadrolarını verdik, içine etti. Biz kendi evlatlarımıza sahip çıkmıyoruz" dedi.

"Alex'i en kötü sportif direktörün yap"

Fenerbahçe ve Ali Koç ile ilgili de konuşan Uygun, "Senin Türkiye’ye gelmiş en büyük yabancılarından bir tanesi Alex’tir. Senin 3 bininci golünü attığında primini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. Fenerbahçe ve ülke aşığı bir adam... En kötü sportif direktörün yap. Ne işi var Comolli’nin Zomolli’nin hatırlamıyorum şimdi ismini..." ifadelerini kullandı. (Fanatik)

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