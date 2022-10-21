Bu etli sultan kebabı ile eşinize anne yemeklerini unutturacaksınız

Türk mutfak kültürü, geniş lezzet yelpazesi ile dünya üzerinde hatırı sayılır bir konumda bulunuyor. Özellikle et yemeklerinin şanı herkes tarafından biliniyor.

İşte hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle sizi kendisine hayran bırakacak, sık sık yapmak isteyeceğiniz etli sultan kebabı tarifi ve malzemeleri.

1 adet yufka

500 gr kuşbaşı et

1 çay bardağı bezelye

2 adet orta boy patlıcan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Beşamel sos için:

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

Üzeri için:

Kaşar peynir

Sultan kebabı tarifi :

Sultan kebabı tarifi için ilk olarak orta boy geniş bir tavayı ocağa koyup, ısıtın. Üzerine yarım kilo kuşbaşı doğranmış eti ekleyin. Etleri 3-4 dakika ara ara karıştırarak, pişirin. Ardından üzerini hafifçe geçecek kadar su döküp, orta ateş üzerinde yumuşayıncaya dek pişirin.

Ardından pişen etlerin üzerine 1 adet ince ince doğranmış soğan ve 1 yemek kaşığı tereyağ ekleyip, 2 dk kavurun. Sonrasında 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyip, 1 dakika kadar daha kavurun.

Diğer yandan 2 adet patlıcanı alacalı soyup, küp şeklinde doğrayın. Doğradığınız patlıcanları kızgın yağ içinde kızartın. Pişen etlerin üzerine kızarttığınız patlıcanları koyun.

Ardından et harcının üzerine 1 çay bardağı haşlanmış bezelye ilave edin. Son olarak tuz ve karabiberi de ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırıp ocaktan kaldırın.

1 adet yufkayı 4 eşit parçaya kesip, parçanın bir tanesini küçük boy bir kasenin içine güzelce yayın. Kenarlarından biraz kopartıp orta kısma yerleştirin. Kasenin içine etli karışımdan ekleyin. Yufkaların kenar kısımlarını harcın üzerine kapatın ve kaseyi ters çevirin. Yağlı kağıt serili ya da yağlanmış fırın tepsisi içine yerleştirin.

Beşamel sosunu hazırlamak için; küçük bir tencereye 1 yemek kaşığı tereyağ ekleyip eritin. Üzerine 1 yemek kaşığı un ekleyip, 2 dakika kadar kavurun. Ardından 1 su bardağı sütü azar azar döküp, unun topaklanmaması için devamlı karıştırın. Beşamel sos koyu bir kıvam alana dek kısık ateşte 2-3 dakika pişirin. En son olarak tuz ve karabiberi de ekleyip, ocaktan kaldırın. Hazırladığınız beşamel sosu sultan kebabının üzerine dökün. Daha önceden ısıtılmış 200 derece fırına verin. Üzeri kızarıncaya dek pişirin.

Pişen sultan kebabını fırından alıp, üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve tekrar fırına koyun. Peynirler kızarana dek pişirin.

Sultan kebabının pişmesinin ardından fırından alıp, sıcak olarak servis edebilirsiniz. Sultan kebabı tarifinde tercihinize bağlı olarak kırmızı et yerine, tavuk eti de kullanabilirsiniz.