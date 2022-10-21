BIST 3.935
DOLAR 18,59
EURO 18,31
ALTIN 987,59
HABER /  SAĞLIK

Bu etli sultan kebabı ile eşinize anne yemeklerini unutturacaksınız

Bu etli sultan kebabı ile eşinize anne yemeklerini unutturacaksınız

Türk mutfağında et yemekleri dendiği zaman akar sular duruyor. Türlü türlü çeşitleri olan etler, hemen hemen her sofrada yerini alıyor ve afiyetle tüketiliyor. İşte çok fazla bilinmeyen ancak lezzetini alanın vazgeçemediği etli sultan kebabı tarifi.

Abone ol

Türk mutfak kültürü, geniş lezzet yelpazesi ile dünya üzerinde hatırı sayılır bir konumda bulunuyor. Özellikle et yemeklerinin şanı herkes tarafından biliniyor.

İşte hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle sizi kendisine hayran bırakacak, sık sık yapmak isteyeceğiniz etli sultan kebabı tarifi ve malzemeleri. 

Sultan kebabı tarifi için malzemeler:

  • 1 adet yufka

  • 500 gr kuşbaşı et

  • 1 çay bardağı bezelye

  • 2 adet orta boy patlıcan

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • 1 adet soğan

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • Tuz

  • Karabiber

Beşamel sos için:

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 su bardağı süt

Üzeri için:

  •  Kaşar peynir

Sultan kebabı tarifi:

Sultan kebabı tarifi için ilk olarak orta boy geniş bir tavayı ocağa koyup, ısıtın. Üzerine yarım kilo kuşbaşı doğranmış eti ekleyin. Etleri 3-4 dakika ara ara karıştırarak, pişirin. Ardından üzerini hafifçe geçecek kadar su döküp, orta ateş üzerinde yumuşayıncaya dek pişirin.

Ardından pişen etlerin üzerine 1 adet ince ince doğranmış soğan ve 1 yemek kaşığı tereyağ ekleyip, 2 dk kavurun. Sonrasında 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyip, 1 dakika kadar daha kavurun.

Diğer yandan 2 adet patlıcanı alacalı soyup, küp şeklinde doğrayın. Doğradığınız patlıcanları kızgın yağ içinde kızartın. Pişen etlerin üzerine kızarttığınız patlıcanları koyun.

Ardından et harcının üzerine 1 çay bardağı haşlanmış bezelye ilave edin. Son olarak tuz ve karabiberi de ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırıp ocaktan kaldırın.

1 adet yufkayı 4 eşit parçaya kesip, parçanın bir tanesini küçük boy bir kasenin içine güzelce yayın. Kenarlarından biraz kopartıp orta kısma yerleştirin. Kasenin içine etli karışımdan ekleyin. Yufkaların kenar kısımlarını harcın üzerine kapatın ve kaseyi ters çevirin. Yağlı kağıt serili ya da yağlanmış fırın tepsisi içine yerleştirin.

Beşamel sosunu hazırlamak için; küçük bir tencereye 1 yemek kaşığı tereyağ ekleyip eritin. Üzerine 1 yemek kaşığı un ekleyip, 2 dakika kadar kavurun. Ardından 1 su bardağı sütü azar azar döküp, unun topaklanmaması için devamlı karıştırın. Beşamel sos koyu bir kıvam alana dek kısık ateşte 2-3 dakika pişirin. En son olarak tuz ve karabiberi de ekleyip, ocaktan kaldırın. Hazırladığınız beşamel sosu sultan kebabının üzerine dökün. Daha önceden ısıtılmış 200 derece fırına verin. Üzeri kızarıncaya dek pişirin.

Pişen sultan kebabını fırından alıp, üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve tekrar fırına koyun. Peynirler kızarana dek pişirin.

Sultan kebabının pişmesinin ardından fırından alıp, sıcak olarak servis edebilirsiniz. Sultan kebabı tarifinde tercihinize bağlı olarak kırmızı et yerine, tavuk eti de kullanabilirsiniz.

ÖNCEKİ HABERLER
Hafıza problemi yaşıyorsanız mutlaka bu takviyeleri alın!
Hafıza problemi yaşıyorsanız mutlaka bu takviyeleri alın!
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
ABD'li dergi yazdı: Türkiye'nin muhalefeti, Erdoğan'ın zafere giden yolunu açıyor
ABD'li dergi yazdı: Türkiye'nin muhalefeti, Erdoğan'ın zafere giden yolunu açıyor
Kedi piresi insana geçer mi? Pireleri gidermenin doğal yolları
Kedi piresi insana geçer mi? Pireleri gidermenin doğal yolları
İçerisinde yok yok! Bunları okuyunca evinizden narı eksik etmeyeceksiniz
İçerisinde yok yok! Bunları okuyunca evinizden narı eksik etmeyeceksiniz
Baroda Avukat A. Metin Uraçin rüzgârı
Baroda Avukat A. Metin Uraçin rüzgârı
Erzurumda İstihdam Sağlayan Can Melek Kimdir?
Erzurumda İstihdam Sağlayan Can Melek Kimdir?
Çocuğunuzun obez olmasını istemiyorsanız bu davranışlarınızdan vazgeçin
Çocuğunuzun obez olmasını istemiyorsanız bu davranışlarınızdan vazgeçin
Burnunuzun direği kırılmasın! Ayak kokusundan kurtulmanın doğal yolları!
Burnunuzun direği kırılmasın! Ayak kokusundan kurtulmanın doğal yolları!
Oğlunu kaybeden doktor sosyal medyadan şarkı paylaştıktan sonra intihar etti
Oğlunu kaybeden doktor sosyal medyadan şarkı paylaştıktan sonra intihar etti
Bu belirtileri ilk kez duyacaksınız! İşte migrenin en şaşırtıcı 10 belirtisi
Bu belirtileri ilk kez duyacaksınız! İşte migrenin en şaşırtıcı 10 belirtisi
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar! Seferler için açıklama geldi
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar! Seferler için açıklama geldi