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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte temaslarda bulunmak üzere dün Azerbaycan'daydı.

Burada düzenlenen programlara katılan Yıldırım'ın bulunduğu araç dönüş yolunda kaza yaptı.

Araçta bulunan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

Ambulans uçakla Türkiye'ye geldi

Azerbaycan'da hastanede müşahade altında tutulan Binali Yıldırım bugün ambulans uçakla ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'nda heyet başkanları ile bir araya geldikten sonra Mecidiye Kasrı'ndan ayrılarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede tedavileri süren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı ziyaret etti.

Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda,

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında kaza geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti." ifadesine yer verildi.

Fahrettin Koca eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

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