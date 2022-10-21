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ABD medyası: Trump'ın evinde bulunanlar şoke etti!

ABD medyası: Trump'ın evinde bulunanlar şoke etti!

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’ta yer alan haberde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evinden ele geçirilen gizli kağıtların ABD'nin İran ve Çin hakkındaki sırlarını içerdiği iddia edildi.

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ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post’ta yer alan habere göre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde geçtiğimiz ağustos ayında yapılan aramada FBI tarafından ele geçirilen bazı belgelerde İran ve Çin hakkında bazı hassas bilgilerin olduğu belirtildi. Haberde, Çin'le ilgili istihbarat çalışmalarını anlatan gizli belgelere yer verildiği ve bunlardan en az birinin İran'ın füze programıyla ilgili olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, "Uzmanlar, belgelerdeki belirli bilgilerin izinsiz olarak ifşa edilmesinin birden fazla risk oluşturacağını söylüyor. ABD istihbaratına yardım eden insanlar tehlikeye girebilir. Ayrıca, diğer ülkeler veya ABD'li düşmanlar, ABD'nin gizlice gerçekleştirdiği eylemler için ABD'ye misilleme yapabilir" ifadeleri yer aldı.

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