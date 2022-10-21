Eşref Fakıbaba depremi! İşte istifanın perde arkası

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa edip İYİ Parti'ye geçeceğini söyleyen Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasının perde arkasını youtube kanalında değerlendirdi.

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AK Parti'de Eşref Fakıbaba depremi yaşanıyor. Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba sürpriz bir kararla hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa ederek İyi Parti'ye geçti.

Eşref Fakıbaba AK Parti'yi neden bıraktı?

Eşref Fakıbaba, Halk TV yayınına bağlanarak Meral Akşener'in kendisini nasıl ikna ettiğini anlattı. Peki Eşref Fakıbaba 20 yıllık AK Parti'yi neden bıraktı. Şanlıurfa siyasetinde neler oluyor? Eşref Fakıbaba'nın hem AK Parti'den hem de milletvekilliğinden istifa etmesi, gözlerin Mehmet Ali Çelebi'ye çevrilmesine neden. oldu. İsmail Saymaz bu konuda ne yorum yaptı? Hadi Özışık istifanın perde arkasını Youtube kanalında açıkladı.



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