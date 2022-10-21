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Anadolu Efes, EuroLeague maçında Alba Berlin'i mağlup etti

Anadolu Efes, EuroLeague maçında Alba Berlin'i mağlup etti

Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'in dördüncü hafta maçında sahasında ALBA Berlin'i 78-74 mağlup etti.

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EuroLeague normal sezonunun 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda yenilgisiz rakibi ALBA Berlin’i konuk etti.

Anadolu Efes, mücadeleden galip ayrıldı

Baştan sona müthiş bir çekişmeye sahne olan mücadelede Anadolu Efes, ikinci yarıdaki savunmasıyla sahadan 78-74 galip ayrıldı.

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Bu sonuçla Anadolu Efes, 2. galibiyetini alırken ALBA Berlin ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Anadolu Efes, gelecek hafta zorlu rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecekken ALBA Berlin ise Valencia‘yla kozlarını paylaşacak.

Micic, maçın en skorer oyuncusu oldu

Anadolu Efes’te Will Clyburn 16 sayı, 11 ribaund, 5 asist; Vasilije Micic 20 sayı, 1 ribaund, 11 asist; Rodrigue Beaubois 10 sayı, 4 ribaundla oynadı.

ALBA Berlin’de ise Yovel Zoosman 15 sayı, 2 ribaund, 2 asist; Tamir Blatt 15 sayı, 3 ribaund, 4 asist; Christ Koumadje 12 sayı, 5 ribaund, 6 blokla mücadele etti.

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