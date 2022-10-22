Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni danışman atandı! Resmi Gazete'de çıktı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a iki yeni danışman daha atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran yeni Cumhurbaşkanı danışmanları oldu.

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Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı. Karakurt ve Başaran'ın Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.