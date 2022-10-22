Türk ordusuna iftira atan Şebnem Korur Fincancı'ya söyleyecek sözümüz yok mu?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK'nın kanalında katıldığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetlerini 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamış, ardından ise her kesimden büyük tepki görmüştü. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bu açıklamayı ve sonrasında yaşanan süreci yorumladı.

Abone ol

Türk Silahlı Kuvetleri'nin terörle mücadelesi sürerken, Edirne'de hapis yatan Selahattin Demirtaş, skandal bir paylaşım yaptı. Türk Ordusu'nun kimyasal silah kullandığına ilişkin duyum aldığını belirten Demirtaş, bu iddianın araştırılmasını istedi.

PKK'nın yayın organına bağlanıp konuşmuştu

Selahattin Demirtaş'ın twiti sonrası Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı PKK'nın yayın organına bağlandı ve Selahattin Demirtaş'ın iddiasının doğru olduğunu söyledi. Şebnem Korur Fincancı'yı CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu takip etti. Tanrıkulu, Meclis araştırması için harekete geçti. Tüm bu detaylar Türkiye'nin gündemine otururken, Türk Silahlı Kuvvetleri açıklama üstüne açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek tepki gösterdi. Hadi Özışık konuya ilişkin düşüncelerini ve tepkisini youtube kanalında açıkladı.

HADİ ÖZIŞIK'IN YOUTUBE KANALINDAN PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN