Kemal Kılıçdaroğlu: Yetki verin, Türkiye'yi ayağa kaldıracağım

Sivas'ta konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, en büyük gücünün bu ülkenin insanlarının olduğunu vurgulayarak, Türkiye'yi ayağa kaldırmak için yetki istedi.

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AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na karşı CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin kurdukları Millet İttifakı; Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi ile birlikte hareket etme kararı aldı.

Cumhur İttifakı seçim çalışmalarına devam ederken, muhalefet de çalışmalara başladı. Türkiye'yi gezdiğini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak Sivas'a gitti.

Zara ilçesinde konuşan Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan yetki istedi.

"Yetki verin, Türkiye'yi ayağa kaldıracağım"

"En büyük gücüm, bu ülkenin insanları" vurgusunda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ahlakımız var, erdemimiz var, Mevlana’mız var. Böyle bir tablo olabilir mi? Bu tabloyu değiştireceğiz. Mevlana’nın, Ahi Evran’ın kültürü neyse; aynı kültürle yolumuza devam edeceğiz. İnsanlar birbirlerine saygı gösterecek, insanlar birbirini kucaklayacak. Komşu, komşunun külüne muhtaçsa, komşu ile komşu arasında sevgi olacak. Sokakta neredeyse birbirimize selam veremez hale getirdiler. Buradan, Türkiye’yi çekip çıkaracağım.

Benim tek gücüm sizlersiniz. Onlar bir yere dayanır. ‘Dışarıdan destek gelsin, şuradan para bulayım.’ En büyük gücüm, bu ülkenin insanları. Tek güvendiğim sizlersiniz. Yetki verin, Türkiye’yi düzelteceğim. Yetki verin Türkiye’yi ayağa kaldıracağım. Yetki verin, Türkiye’yi kardeş yapacağım.

"Bu kardeşiniz Türkiye'nin tüm sorunlarını çözecek"

Hiç endişe etmeyin. Bu kardeşiniz, Türkiye’nin bütün sorunlarını çözecek. Benim dünya malında gözüm yok. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her annenin sevgiyle çocuğunu yatağa yatırdığı, esnafın kazandığı, fabrikaların çalıştığı, çiftçinin kazandığı, alın terinin değerini aldığı bir Türkiye’yi inşa edeceğim. Söz veriyorum. Millet İttifakı olarak hep beraber bunu yapacağız."