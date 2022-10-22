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Çok güçlü bir Bakan, 'Meral Akşener Başbakan olacak' dedi! AK Parti'den 5 isim ayrılacak iddiası

Çok güçlü bir Bakan, 'Meral Akşener Başbakan olacak' dedi! AK Parti'den 5 isim ayrılacak iddiası

FOX TV'de yayınlanan orta sayfa programında kulislerde konuşulan iddialar havalarda uçuştu. AK Parti'den istifa edeceği konuşulan 5 milletvekili daha olduğunu iddia eden gazeteci Deniz Zeyrek, "Meral Akşener'in Başbakan olacağını söyleyen güçlü bir Bakan var, bizzat kendisinden duydum" dedi.

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AK Parti'de Eşref Fakıbaba'nın ani istifasının ardından başka istifaların da olacağı konuşulmaya devam ediliyor. Kulislerde istifa edeceklerin isimleri de gündeme gelse de asıl istifaların milletvekili aday listeleri belli olduktan sonra yaşanacağı öne sürülüyor. İYİ Parti ise transfer haberleriyle gündemin ilk sıralarına tırmanıyor.

Oktay Vural İYİ Parti'ye katılıyor 

"Güçlü bir Bakan" tarafından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Başbakan olacağını" duyduğunu iddia eden gazeteci Deniz Zeyrek, "AK parti'den istifa eden Eşref Fakıbaba ile birlikte MHP'li bir ismin de Çarşamba günü İYİ Parti'ye katılacağını söyledi. Zeyrek, MHP'nin ağır toplarından Oktay Vural'ın, TBMM Grup Toplantısı'nda İYİ Parti'ye katılacağını duyurdu. 

'Akşener Başbakan olacak' diyen bakan...

FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programındaki gündeme dair yorumlar yapan Deniz Zeyrek, kulis haberini paylaştı. Meral Akşener'in Başbakan olacağını söyleyen Bakan'ın olduğunu ileri süren Zeyrek, şöyle konuştu: "Çok sansasyonel gelebilir ama bence Sayın Cumhurbaşkanı bile artık parlamenter sisteme geçişin yollarına bakıyordur."

Parlamenter sistem olsa, derdimiz olmazdı

"Bakanlardan da var. Açık açık şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, şuanda parlamenter sistem olsaydı biz iktidarda kalır mıyız derdinde olmazdık. Birinci partiyiz ve hala iktidar biz olurduk diye konuşuyorlar ve zaten başlarına ne geldiyse de Başkanlık sistemine geçildikten sonra geldi."

Güçlü bir bakan olduğunu söyleyebilirim

"Meral Akşener'in Başbakan olacağını söyleyen Bakan var mı?" sorusuna Deniz Zeyrek şu cevabı verdi: "Duydum ben. Bakan'ın ismini vermem. Bütün Bakanlar etkilidir ama güçlü bir Bakan olduğunu söyleyebilirim.  Bunlar konuşuluyor."

Doğan Şentürk: "Bizzat kendisinden mi duydun?"
Deniz Zeyrek: "Evet"
Doğan Şentürk: "Kulağın ile duydun?"
Deniz Zeyrek: "Evet"

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