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Otel müdürü çatı katta çalışanlar tarafından korkunç halde bulundu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Otel müdürü çatı katta çalışanlar tarafından korkunç halde bulundu!

BOLU’da, bir kişi müdürü olduğu otelin çatı katında asılı halde bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde bulunan çok sayıda sigara izmaritini incelemek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan otelin müdürü Çetin Ö.’nün gece saatlerinde çatı katına çıktığını gören çalışanlar, sabah saatlerinde şahsı asılı halde buldu.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Çetin Ö’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın gerçekleştiği çatı katında Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede çok sayıda sigara izmariti bulundu.

Sigara izmaritleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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