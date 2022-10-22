Mehmet Ali Çelebi ile Tanju Özcan birbirine girdi! 'Döneklik' suçlaması olay oldu

CHP'den 1 yıllığına ihraç edilen Tanju Özcan, "Ben Mehmet Ali Çelebi değilim, AK Parti'den gelen teklifi kabul etmedim" dedi. AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Sen bir Çelebi olamazsın" cevabı verdi. Tanju Özcan, "Sen dönekliğin kitabını yazdın Çelebi" cevabı verdi. Çelebi, Tanju Özcan'ın şoförünü belediyeye genel müdür atadığı haberi paylaştı.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün yaptığı basın açıklamasında, AK Parti'den teklif aldığını ancak reddettiğini belirterek, "AK Parti’nin de aralarında bulunduğu, hemen hemen tüm partilerden ihraç sürecinin başından beri davet aldım ve alıyorum. Fakat en başından itibaren söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi, benim yuvam. Buradan ayrılmak istemiyorum. Bir yere gitmek istemiyorum. Hukuken de mücadele edeceğim, siyaseten de mücadele edeceğim. Ben ne Mehmet Ali Çelebi'yim, ne de Arzu Aydın'ım. Benim ilkelerim var. Beni yöneten ilkelerim. Menfaatlerim değil. Dolayısıyla tekliflere kapalıyım" dedi.

CHP’den istifa edip bağımsız olduktan sonra Memleket Partisi’ne geçen ve oradan da istifa ettikten bir süre sonra AK Parti’ye katılan Mehmet Ali Çelebi, Tanju Özcan’a Twitter üzerinden yanıt verdi: “Tanju Özcan’dan bir Çelebi çıkmaz. Tanju Özcan partizandır, son tahlilde 6+1’li masayı destekleyeceğim der. Günü kurtarır. Çelebi devlet adamıdır. Yanlışa yanlış der, gerekçeleriyle neden desteklemeyeceğini açıklar. Gelecek nesilleri düşünür.”

Tanju Özcan bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden Mehmet Ali Çelebi'yi etiketleyerek, "Menfaat rüzgarın etkisiyle savrulan, sürekli yön değiştirenlere bu memlekette 'devlet adamı' değil 'fırıldak' derler Mehmet Ali Çelebi. Yani kısaca EVLİYA ÇELEBİ SEYEHATNAME’yi SEN DÖNEKLİĞİN KİTABINI YAZDIN ÇELEBİ. Sahi kim keşfetti bu döneği?" paylaşımı yaptı.

Mehmet Ali Çelebi de cevap olarak, Tanju Özcan'ın makam şoförünü belediyenin iştiraki şirkete genel müdür yaptığı haberinin küpürünü “Tanju Özcan ve ilkeleri…” notuyla paylaştı.