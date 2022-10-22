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Bu kadarına pes! Dağdan indi Türkiye'de öğretmenlik yaparken yakalandı

Bu kadarına pes! Dağdan indi Türkiye'de öğretmenlik yaparken yakalandı

PKK terör örgütünün Suriye ve Irak’taki dağ kadrosunda silahlı faaliyette bulunduktan sonra yasadışı yollarla Türkiye’ye gelen Pınar Ç.'nin bir okulda öğretmenlik yaptığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin uzun süren fiziki takibi sonucu yakalanan Pınar Ç. tutuklanırken ekip aracına bindirildiği sırada gazeteciye 'çekme, yaptığın gerçekten terbiyesizlik' diye konuştu.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Pınar Ç. isimli bayan öğretmenin PKK terör örgütünün Suriye ve Irak’taki dağ kadrosunda silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollarla Türkiye’ye geldiği istihbaratını elde etti.

Okulda öğretmenlik yapıyor

Kadın öğretmenin Viranşehir ilçesindeki bir okulda halen öğretmenlik yaptığını tespit eden ekipler, fiziki takibe başladı. Okulda da örgütsel faaliyette bulunduğu iddia edilen terörist Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığının titizlikle planladığı bir operasyonla yakalandı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan terörist, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak gözaltına alındı.

2 kız kardeşi de örgüt üyesi

Yakalanan öğretmenin 2 kız kardeşinin daha terör örgütüne üye olmak suçundan arandıkları belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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