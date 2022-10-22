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Gülşen aylık gelirini açıkladı duyanlar inanamadı 'yok artık' tepkisi geldi!

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Gülşen aylık gelirini açıkladı duyanlar inanamadı 'yok artık' tepkisi geldi!

Ünlü şarkıcı Gülşen’in imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle 3 yıla kadar hapsi istendiği davanın ilk celsesi dün görüldü. Davada verilen ara kararda Çolakoğlu'nun adli kontrol şartı kaldırıldı. Yurt dışına çıkış yasağı ise süren Gülşen, hâkim karşısında aylık gelirini açıkladı. Güzel şarkıcının aylık gelirini duyanlar ise inanamadı.

Gülşen aylık gelirini açıkladı duyanlar inanamadı 'yok artık' tepkisi geldi!

Ünlü şarkıcı Gülşen, bir konserinde müzisyen arkadaşıyla sohbet ederken İmam Hatiplilere yönelik olarak "sapık" göndermesi yapmıştı. Önce gözaltına alınan Gülşen daha sonra da hapis yatmıştı.

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Gülşen aylık gelirini açıkladı duyanlar inanamadı 'yok artık' tepkisi geldi!

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gülşen hâkim karşısına çıktı.

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Gülşen aylık gelirini açıkladı duyanlar inanamadı 'yok artık' tepkisi geldi!

Mahkemeden, Gülşen’in adli kontrol şartının kaldırılma kararı çıktı.

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Gülşen aylık gelirini açıkladı duyanlar inanamadı 'yok artık' tepkisi geldi!

Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağının ise devamına karar verildi.

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